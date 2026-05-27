Televisión Canaria presenta este jueves la segunda temporada de ‘Insulae’

La presentación, prevista para las 20:00 horas de este jueves 28 de mayo, coincidirá con el estreno del primer episodio en la paltaforma de contenidos Canarias Play

Televisión Canaria y la productora Las Hormigas Negras presentan este jueves 28 de mayo la segunda temporada de ‘Insulae: Crónica de nuestra historia’, la docuserie que se adentra en algunos de los momentos más trascendentes de la historiografía de Canarias.

El acto de presentación tendrá lugar a las 20:00 horas en el Hotel Santa Catalina y contará con la participación del administrador general de RTVC, César Toledo, y del director de Las Hormigas Negras, Luis Luque.

El primer episodio de esta nueva temporada estará disponible desde el mismo jueves en Canarias Play, la plataforma de contenidos bajo demanda de RTVC, donde podrá verse antes de su próxima emisión en Televisión Canaria.

Tras el éxito cosechado en la primera temporada, la serie documental regresará al canal público para seguir narrando algunos de los capítulos más significativos de la historia de Canarias de forma accesible para todos los públicos.

En esta nueva entrega, ‘Insulae’ amplía su recorrido con 13 nuevos episodios que abarcan más de 2.000 años de historia, desde los primeros asentamientos aborígenes, hasta etapas clave como la Conquista castellana, la Ilustración, los ataques corsarios, las erupciones históricas o la Guerra Civil.

Entretenimiento y rigor histórico

La docuserie mantiene su apuesta por combinar el rigor histórico con el lenguaje audiovisual, incorporando investigadores, historiadores y académicos de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que avalan el contenido documental del formato.

Rodada en escenarios que recrean situaciones basadas en hechos reales, la producción busca, según sus responsables, “acercar la historia al público general y ponerle rostro a nuestro pasado, haciéndolo no solo interesante, sino también entretenido y dinámico a través del lenguaje cinematográfico”.

La primera temporada de ‘Insulae’ fue reconocida con el Premio Pello Sarasola 2024 al mejor programa televisivo autonómico, otorgado por la Federación de Organismos y Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), en reconocimiento a la calidad de la producción y su contribución a la divulgación del patrimonio cultural.

Canarias Play, acceso bajo demanda a los contenidos de RTVC

Canarias Play, la plataforma digital de Radio Televisión Canaria, reúne en un mismo espacio los directos de Televisión Canaria y La Radio Canaria, junto con programas, documentales, cine, series y contenidos exclusivos bajo demanda.

La OTT está disponible de forma gratuita desde la web, dispositivos móviles y Smart TV. Basta con registrarse en la plataforma o descargar la aplicación buscando “Canarias Play” en las principales tiendas y catálogos de aplicaciones.

Con este estreno, RTVC renueva su compromiso de servicio público con la difusión de la historia y la cultura de Canarias, acercando al público contenidos que combinan rigor, divulgación y entretenimiento con sello canario,ahora también accesibles a la carta a través de Canarias Play.