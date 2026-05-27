El acuerdo, suscrito este miércoles 27 de mayo, impulsa la colaboración entre ambas instituciones en materia de meteorología, prevención y protección civil

Televisión Pública de Canarias (TVPC) y el Cabildo de Tenerife han firmado este miércoles 27 de mayo, a las 09:00 horas, un «Convenio marco de colaboración para reforzar la anticipación, prevención y respuesta ante riesgos y emergencias en la isla de Tenerife».

El acuerdo ha sido suscrito por el administrador general del ente público RadioTelevisión Canaria, César Toledo, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

Durante la firma, que tuvo lugar en el Salón Noble del Cabildo tinerfeño, César Toledo indicó que se trata de “un convenio que pone la información al servicio de la seguridad, como ha hecho siempre Televisión Canaria”, y que formaliza “una colaboración que venimos prestando desde hace muchísimos años” entre las instituciones canarias y el ente público.

El administrador general de RTVC subrayó además la importancia de la comunicación en la gestión de emergencias. “En cualquier emergencia el elemento más importante es la comunicación”, señaló, ya que “si no tienes la capacidad de comunicarte con la población, de dar las instrucciones adecuadas y explicar lo que hay que hacer en cada momento, la gestión de la emergencia se complica muchísimo”.

“Información rigurosa en tiempo real”

La presidenta del Cabildo tinerfeño destacó que el convenio permitirá reforzar la respuesta ante emergencias en la isla gracias a la coordinación entre los recursos del Cabildo y “la capacidad de análisis que tienen los servicios meteorológicos de Televisión Canaria”.

Dávila hizo además hincapié en la importancia de trasladar información fiable a la ciudadanía en contextos de riesgo. “Es fundamental la capacidad de poder llegar a la ciudadanía a través de una información veraz y rigurosa, y eso es lo que facilita la RTVC”, afirmó. La presidenta insular advirtió también de la proliferación de “bulos y fake news” a través de redes sociales y destacó la importancia de contar con “información rigurosa en tiempo real” durante una emergencia.

La comunicación al servicio de la emergencia

El convenio establece una línea de trabajo conjunta en materia de meteorología y protección civil para mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, inundaciones y otras situaciones de emergencia que puedan afectar a la isla.

En este sentido, el área de Meteorología de RTVC, reconocida en 2014 con la Medalla de Oro de Canarias por su labor de servicio público, participará en labores de asesoramiento y apoyo informativo, contribuyendo a reforzar la información preventiva dirigida a la ciudadanía y la coordinación con los distintos dispositivos de protección civil.

Por su parte, el Cabildo de Tenerife facilitará a TVPC el acceso a herramientas tecnológicas y sistemas de monitorización en tiempo real, mientras que Televisión Canaria colaborará mediante su Servicio de Información Meteorológica, especializado en riesgos, emergencias y protección civil.

El convenio también contempla acciones formativas orientadas a mejorar la preparación y coordinación de los distintos medios de TVPC ante situaciones de preemergencia y emergencia en la isla de Tenerife, dentro del marco del Plan Territorial Insular de Emergencias de Tenerife (PEIN) y otros dispositivos de ámbito insular.

Con esta colaboración, Televisión Canaria continúa reforzando su papel de servicio público esencial a través de la difusión de información preventiva y de utilidad ciudadana ante situaciones de riesgo y emergencia.