El nuevo equipamiento beneficiará a unos 700 pacientes al año que no tendrán que viajar a Tenerife para realizarse este tipo de pruebas

Fernando Clavijo inauguró este jueves un equipo de resonancia magnética en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes. Esta mejora evitará los traslados médicos de los pacientes hacia Tenerife. El Ejecutivo canario invirtió fuertemente para satisfacer esta histórica demanda sanitaria insular.

El Hierro estrena un nuevo servicio de resonancia magnética / Gobierno de Canarias

La sanidad canaria experimenta una notable mejora con esta reciente inversión. Concretamente, el Hospital Nuestra Señora de los Reyes incorpora tecnología puntera. Por consiguiente, el centro médico amplía su capacidad asistencial de forma muy significativa.

Inversión e infraestructuras

El Gobierno de Canarias destinó 1,2 millones al nuevo equipo clínico. Además, la Consejería invirtió 1,1 millones extra para levantar un moderno anexo. Dicha nueva infraestructura abarca un total de 400 metros cuadrados de superficie.

Este nuevo edificio albergará diversas áreas vitales para el recinto sanitario. Por ejemplo, los operarios instalarán pronto un nuevo aparato de ortopantomografía. También incluirá salas de espera, dos consultas y un amplio salón de actos.

Las obras de adecuación terminaron durante el pasado mes de marzo. De hecho, los profesionales ya completaron cuarenta estudios con total éxito.

Beneficios para los pacientes

Este moderno servicio médico resolverá directamente el 95 % de los casos locales. Anteriormente, Sanidad derivó a 760 pacientes hacia Tenerife durante el año 2025. Por el contrario, este año solo viajaron 299 personas hasta el mes de mayo.

El alcalde de Valverde, Carlos Brito, valoró positivamente esta mayor cercanía tecnológica. Asimismo, la consejera Esther Monzón aplaudió el enorme esfuerzo del personal. Igualmente, Clavijo alabó la gran dedicación laboral ante la actual presión migratoria.

Finalmente, el Gobierno regional actualizó las dietas para los pacientes desplazados. La nueva Orden fija en 145,94 euros la dieta total frente a los 103,37 euros que se pagaba hasta ahora. La dieta por alojamiento pasa de 56,97 euros a 106,94 euros (+62 %), mientras que la de manutención pasa de 37,50 euros a 39 euros por persona y día. Estas cantidades no se actualizaban desde 2018.