La Casa-Museo León y Castillo repasa seis décadas de gran amistad y relación intelectual entre estas dos ilustres figuras canarias

La Casa-Museo inaugura una exposición sobre Fernando de León y Castillo y Benito Pérez Galdós el próximo 23 de julio. El profesor Jonathan Allen organiza esta propuesta cultural para mostrar la estrecha relación de estos intelectuales. Así, el evento profundiza en este importante vínculo histórico ante la sociedad isleña.

Galdós y León y Castillo protagonizan una nueva exposición / Cabildo de Gran Canaria

Esta muestra permanecerá abierta al público general hasta el próximo 18 de octubre. Además, la Casa-Museo Pérez Galdós colabora activamente en este valioso proyecto cultural. De este modo, los visitantes pueden descubrir una amplia selección de cartas manuscritas, libros y fotografías inéditas.

Orígenes de una profunda amistad

El recorrido expositivo arranca en el antiguo Colegio de San Agustín de la capital. Allí, ambos jóvenes iniciaron una sincera amistad gracias a sus marcados intereses comunes. También, sus familias compartían un entorno social muy parecido en la isla.

Posteriormente, la exposición traslada a los espectadores al paisaje del siglo XIX. Ciertos lugares emblemáticos, como la playa de San Telmo, destacan enormemente en esta época. Asimismo, la popular calle Triana aparece como otro escenario de encuentro fundamental.

Luego, la narrativa avanza rápidamente hacia el Madrid de la juventud. Ambos amigos viajaron a la capital española para buscar una sólida formación académica. Consecuentemente, desarrollaron allí un prometedor futuro intelectual de forma completamente paralela.

Vida política y entorno cultural

Por una parte, la exposición exhibe periódicos fundamentales de aquella época. Galdós y León y Castillo colaboraron en cabeceras ilustres como La Nación. De igual forma, escribieron interesantes textos periodísticos para Las Canarias o El Debate.

Por otra parte, la muestra incluye revistas de una gran relevancia histórica. Estas publicaciones imprimieron los primeros textos literarios del entonces joven novelista Galdós. Concretamente, el público descubrirá ejemplares originales de La Sombra, El Audaz o Doña Perfecta.

Finalmente, la exposición recrea diversos espacios de la intensa vida cultural madrileña. Instituciones como el Ateneo de Madrid propiciaron grandes y fructíferos encuentros artísticos. Allí coincidieron habitualmente con reconocidos intelectuales como Joaquín Sorolla, Emilia Pardo Bazán o Pío Baroja.

Uno de los libros expuestos con un dibujo de Galdós / Cabildo de Gran Canaria

El legado y la labor del comisario

Jonathan Allen ofrece una nueva mirada sobre estos dos canarios universales. Este experto destaca la inmensa influencia que ambos intelectuales ejercieron en España. Así, el profesor subraya el gran impacto político y cultural de estas figuras.

Cabe señalar que Allen posee una amplísima trayectoria profesional, docente y cultural. El comisario estudió Filología Francesa e Hispánica en la prestigiosa Universidad de Cambridge. Actualmente, imparte clases universitarias en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Para terminar, esta propuesta cultural trasciende claramente el estricto ámbito privado. La institución convierte esta relación personal en pura memoria colectiva para toda Canarias. Sin duda, estos valiosos materiales patrimoniales ayudan a comprender este enorme legado histórico.