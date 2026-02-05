El legado bibliográfico de Yolanda Arencibia llega a la biblioteca de la ULPGC

La familia de la fallecida experta galdosiana Yolanda Arencibia dona casi 2.500 libros, entre los que hay ensayos y obras literarias de autores como Valle Inclán, Unamuno, Vázquez Montalbán, Torrente Ballester o Neruda

Parte de la extensa biblioteca que atesoró en vida la Catedrática de Filología Española de la ULPGC, Yolanda Arencibia Santana, ya forma parte de la Biblioteca Universitaria gracias a la donación hecha por la familia de 2.477 ejemplares correspondientes a 2.309 títulos, de los cuales casi 1.700 son títulos nuevos para el catálogo de la Biblioteca.

La Biblioteca de la Universidad de Las Palmas recibe más de 2.400 libros de Yolanda Arencibia

Un legado a la ciudadanía

El fondo está compuesto mayoritariamente por ensayos literarios, obras de historia de la literatura y un significativo conjunto de obras literarias, de autores como Valle Inclán, Unamuno, Vázquez Montalbán, Torrente Ballester o Neruda, ente otros. También es destacable la presencia de obras escritas por autores canarios o relativas a la literatura isleña.

Unos 670 libros de los donados a la Biblioteca llevan la firma o dedicatoria de sus autores y autoras a Yolanda Arencibia. Una selección de las más relevantes se expuso en la sala Lothar Siemens de la Biblioteca durante la presentación del fondo.

De acuerdo con la familia de la Catedrática, los títulos que ya estaban presentes en la Biblioteca serán donados a la Sociedad Liceo de Firgas. Con este municipio, la Catedrática tenía un fuerte vínculo sentimental y del que era, de hecho, Hija Adoptiva.

Yolanda Arencibia Santana, una de las mayores expertas en la obra de Pérez Galdós, falleció el pasado mes de marzo de 2025. Fue profesora de Universidad desde 1982, primero en el Colegio Universitario de Las Palmas y posteriormente en la ULPGC. Allí ocupó el decanato de la Facultad de Filología desde su creación en 1990 hasta 1999. Además, fue la primera mujer en alcanzar el grado de Catedrática en el ámbito de la Filología en la ULPGC.