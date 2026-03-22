La actividad ‘La Casa-Museo como poema’, que tendrá lugar el día 23 de marzo, de 11:00 a 13:00 horas, invita al público a descubrir el potencial poético del museo

La Casa-Museo Pérez Galdós se suma a la celebración del Día Mundial de la Poesía con la actividad ‘La Casa-Museo como poema’, una propuesta que invita al público a explorar el museo desde una mirada creativa y literaria. El encuentro tendrá lugar el 23 de marzo, de 11:00 a 13:00 horas, y propone descubrir el potencial poético que habita en los espacios del centro museístico.

La Casa-Museo Pérez Galdós celebra el Día Mundial de la Poesía con un taller de escritura inspirado en sus espacios.

El taller, organizado por el Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC), plantea una experiencia de escritura creativa inspirada en la propia casa-museo y en la atmósfera que rodea al universo del escritor Benito Pérez Galdós. A lo largo de la actividad, los asistentes recorrerán diferentes estancias del edificio en busca de inspiración, deteniéndose en aquellos elementos que dan vida al museo: objetos, cartelas, textos expositivos, mobiliario histórico y rincones singulares que forman parte de la memoria del lugar.

La propuesta se desarrollará mediante una visita guiada por distintos espacios seleccionados por la institución. Durante el recorrido, los participantes deberán observar con atención y realizar una pequeña recolección creativa de palabras, frases, títulos u objetos que llamen su atención. Ese conjunto de impresiones y hallazgos servirá posteriormente como base para la creación de un poema personal, en el que cada persona participante podrá plasmar su propia interpretación del museo y de las sensaciones que despierta.

Extracto de un poema de Josefina de la Torre.

Mirar, escuchar y sentir el museo

Más allá del ejercicio literario, la actividad busca fomentar una relación diferente con el espacio museístico, invitando al público a mirar, escuchar y sentir el museo desde una perspectiva poética, en la que la memoria, la literatura y la creatividad dialogan con el patrimonio cultural.

Este encuentro forma parte de la programación especial dedicada a la poesía que la Casa-Museo Pérez Galdós desarrolla a lo largo del mes de marzo con motivo del Día Mundial de la Poesía. La actividad está dirigida a todos los públicos, es gratuita y requiere inscripción previa a través del correo electrónico: deacperezgaldos@grancanaria.com.