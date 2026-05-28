Inversión activa y pasiva y seguros para mascotas en ‘La Buchaca’

El programa de económica de La Radio Canaria se ocupará este jueves a las 21:05 horas de inversiones, finanzas y seguros para animales de compañía

‘La Buchaca’ programa de divulgación económica de La Radio Canaria emite este jueves a las 21:05 horas contenidos sobre los distintos tipos de inversión y sobre seguros como el de animales de compañía que van en aumento.

«En sintonía con la filosofía de ‘La Buchaca’, los contenidos están pensados para ser comprendidos con facilidad, van dirigidos a un amplio espectro de oyentes que buscan comprender mejor la economía cotidiana y, desde el programa, les facilitamos información útil para tomar decisiones», avanza Carlos Guillermo Domínguez, director de ‘La Buchaca‘.

En esta línea de hacer lo difícil más fácil, esta edición del programa se adentrará incluso en terrirotio hostil para una amplia mayoría. «Que nadie se asuste porque vamos a hablar de reflactación y lo haremos con la participación de Francisco Martínez, asesor financiero y gestor de patrimonios, que explicará con sencillez en qué consiste esto de la reflactación del IRPF y cómo influye de forma directa en la economía de muchas familias», añade Domínguez.

Carlos Guillermo Domínguez, director de ‘La Buchaca’

Lo difícil puede ser fácil

Este invitado ayudará también a comprender las diferencias entre gestión activa y gestión pasiva, dos maneras de invertir que conviene conocer antes de tomar decisiones acerca de los productos financieros para invertir.

También habrá espacio para ampliar conocimientos sobre educación financiera de la mano de Esteban Ortiz, periodista, ‘coach’ en finanzas y responsable de comunicación de IFP. De su mano, ‘La Buchaca’ insistirá en la importancia de tener una buena información financiera. «Es clave, lo decimos siempre en el programa, porque la información mejora nuestra relación con el dinero, mejora las decisiones que tomamos y nos ayuda a afrontar el futuro con mayor seguridad», concluye el director del programa.

En la recta final de esta entrega, Daniel Feo, experto en seguros, hablará de animales, o mejor dicho, de nuestros animales de compañía. Cada vez más presentes en muchos hogares, conviene saber que existen seguros para mascotas y, sobre todo, debemos conocer qué cubren y qué no.

«Según datos del sector, más de la mitad de los hogares españoles convive ya con al menos un animal de compañía, una realidad que plantea nuevas necesidades de protección, responsabilidad civil y cobertura veterinaria», explica Domínguez.

Crece el número de hogares españoles donde se convive con un animal de compañía, según el sector de Seguros. Imagen generada por IA

Responsabilidad civil

La conversación servirá para aclarar si es obligatorio contratar un seguro para animales de compañía, cuándo podría entrar en vigor la exigencia del Seguro de Responsabilidad Civil y qué contempla el borrador del reglamento en esta materia. También analizará ¡La Buchaca’ si los daños causados por un perro son cubiertos por el seguro de hogar, qué ocurre en caso de mordedura y cómo cambia la situación cuando se trata de perros potencialmente peligrosos.

Como cada semana, ‘La Buchaca‘ refuerza su apuesta por acercar la economía a la vida real. Una cita pensada para quienes quieren entender mejor cómo les afecta las decisiones económicas y necesitan respuestas prácticas a preguntas muy comunes.

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