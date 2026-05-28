Televisión Canaria retransmite el Baile de Taifas de Fuerteventura con conexiones a las fiestas de Tenerife y Gran Canaria

La cadena pública mostrará en directo esta cita tradicional del folclore isleño en la víspera del Día de Canarias este viernes a las 22:30 horas

Televisión Canaria emite en directo una nueva edición del tradicional Baile de Taifas de Fuerteventura en la víspera del Día de Canarias, este viernes 29 de mayo a partir de las 22:30 horas. La cadena pública autonómica vuelve a organizar un año más una amplia cobertura técnica para llevar a los hogares del Archipiélago una de las citas culturales más multitudinarias de las fiestas de la comunidad autónoma, un encuentro que reúne anualmente a miles de personas en el entorno de Puerto del Rosario. Como novedad este año, la cita incluirá conexiones en directo con las celebraciones homólogas de Tenerife y Gran Canaria.

La narración de la emisión correrá a cargo de Alexis Hernández, quien desgranará los pormenores del escenario principal. Por su parte, desde el set de Televisión Canaria, Tomás Galván conducirá el evento acompañado por la música en directo de tres parrandas espontáneas creadas exclusivamente para este acto mientras que los reporteros Juan Antonio Cabrera y Sonsoles Castillo recogerán testimonios por las distintas mesas a vecinos y visitantes, ataviados con sus trajes típicos, compartirán una noche dedicada a la identidad canaria.

Asimismo, este encuentro volverá a fundamentarse en la gastronomía y la vestimenta tradicional canaria, combinando los enyesques y productos típicos como el queso majorero o el gofio con la música de las agrupaciones folclóricas del Archipiélago, que ambientan la noche a ritmo de isas, folías y malagueñas.

Baile de Taifas de Fuerteventura / Ayuntamiento Puerto del Rosario.

Conexiones inéditas con Las Palmas de Gran Canaria y Candelaria

La principal novedad de la cobertura de este año será la conexión en directo con otras dos citas homólogas que se desarrollarán de forma simultánea en Gran Canaria y en Tenerife. La cadena pública conectará con Las Palmas de Gran Canaria, concretamente con el Parque Don Benito del barrio de Schamann, donde Emanuel de Daniel acercará los detalles del Tercer Gran Baile de Taifas de la capital grancanaria, un evento que contará con las actuaciones musicales de Los Gofiones, la Asociación Folclórica Los Poliguanches y la Parranda de Teror junto a sus respectivos cuerpos de baile.

Asimismo, la señal en directo se trasladará hasta la Villa Mariana de Candelaria, en Tenerife, bajo la cobertura de Naomi Vera. El municipio celebra la 12ª edición de su Baile de Magos en el espacio que comprende el estacionamiento frente al Ayuntamiento y la Plaza de los Pescadores, una cita cuya animación musical correrá a cargo de Pepe Benavente y las orquestas Armonía Show, Sabrosa y Grupo Atenia.

Cine canario ambientado en la Maxorata

La programación especial con motivo de la identidad canaria continuará tras la conclusión de las citas folclóricas con la emisión del largometraje ‘Rendir los machos’, a las 00:20 horas. La película del director David Pantaleón, rodada íntegramente en los paisajes de Fuerteventura, analiza los vínculos familiares y las tradiciones locales a través del viaje a pie de dos hermanos distanciados, quienes deben transportar siete machos cabríos a lo largo de más de 100 kilómetros hasta el sur de la isla para cumplir la última voluntad de su progenitor.

A través de la emisión de las principales manifestaciones tradicionales y del impulso al sector audiovisual de las Islas, la televisión pública cumple con su labor de servicio público al acercar las celebraciones populares de las distintas islas a toda la ciudadanía del Archipiélago durante las jornadas conmemorativas del Día de Canarias.