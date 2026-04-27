Lanzarote se llena de cómicos en septiembre y octubre con Reíslas

El Festival de Humor Reíslas llega a Lanzarote con cuatro humoristas de las islas y con la presencia también de los humoristas Wilbur y Miguel Miguel

El Festival de Humor Reíslas despliega en Lanzarote un total de seis artistas de los veintisiete que conforman el cartel de su cuarta edición, que volverá a celebrarse en todas las islas los próximos meses de septiembre y octubre. De ellos, cuatro son humoristas canarios: Darío López, Cristito, Petite Lorena y Aarón Gómez. Completan la oferta los artistas Wilbur y Miguel Miguel.

A todos ellos se suma también la actuación programada con carácter gratuito en la isla de La Graciosa de la humorista tinerfeña Yesica Trujillo, una de las voces emergentes de la comedia canaria, quien inaugura la cuarta edición de Reíslas el día 9 de septiembre próximo en Caleta del Sebo.

Yesica Trujillo. Imagen cedida

Darío López

El tinerfeño de Icod de los Vinos, Darío López, otro ilustre de la mejor comedia que se produce en las islas, actuará el día 20 de septiembre en el Teatro Municipal de San Bartolomé con su show ‘¡Mira tú pa eso!’. López explora las noticias de la vida real y la actualidad con un humor ingenioso y perspicaz en este nuevo espectáculo. Sus sketchs de Palante Producciones que protagoniza en redes se han convertido en un fenómeno viral con su estilo cercano y directo.

Talento cómico en la cuarta edición del Festival de Humor Reíslas que contará con un total de 27 cómicos. Imagen cedida

Wilbur

Asimismo, el 27 de septiembre, también en el Teatro Municipal de San Bartolomé, el alicantino Wilbur (Víctor Ortiz) propone su show ‘Piensa en Wilbur’, una entretenida mezcla de gimnasia, circo, monólogo, humor, música, baile… y riesgo, mucho riesgo, acompañado de sus amigos inseparables: Contractura, Tirón y Desgarro. El artista, que se viralizó a raíz de sus actuaciones performáticas en la vuelta del ‘Gran Prix’ y fue campeón de España de gimnasia artística antes de dedicarse al circo y al teatro, gira exitosamente por España con este espectáculo.

El humorista Wibur. Imagen cedida

Cristito

El día 3 de octubre, sobre el escenario del mismo teatro, el artista tinerfeño Cristito (Christopher Díaz), presenta ‘Las Noches con Cristito y la Madre Canaria’, un espectáculo que combina humor costumbrista canario con momentos de reflexión personal en un monólogo vivo y dinámico en el que el público ríe con situaciones cotidianas, personajes reconocibles y observaciones sobre la vida en Canarias. Cristito representa una mezcla de talento escénico, autenticidad y conexión con el público, llevando a escena historias cotidianas con un sello propio que lo ha convertido en uno de los creadores más queridos y seguidos del panorama canario de la comedia actual.

El humorista Cristito. Imagen cedida

Miguel Miguel

En el Teatro Municipal de Tías actuará el día 2 de octubre Miguel Miguel. En la actualidad el humorista se encuentra de gira con su espectáculo ‘¡Acojonado!’ llenando teatros de toda la geografía española. Domina el arte de hacer reír con una mezcla de stand-up clásico e improvisación, y en su último show de 90 minutos recupera todas sus experiencias vividas en todos estos años, ofreciendo al público alguna sorpresa adicional. Miguel Miguel se adentra en la mala suerte, los desafíos que enfrenta la gente en la actualidad y a los que enfrentaba en el pasado.

El humorista Miguel Miguel. Imagen cedida

Petite Lorena

Otra de las grandes de la escena canaria, Petite Lorena, se presenta el día 11 de octubre en el Teatro de San Bartolomé con su show ‘Tremenda’. Su empatía con el público y su energía escénica la consagran como una de las monologuistas españolas del momento. ‘Tremenda’ es un viaje cómico al filo de lo políticamente correcto. Con la oralidad heredada de nuestras abuelas y una mirada tan afilada como libre, Petite Lorena se planta sola frente al público para observar el mundo sin filtros ni paracaídas.

La humorista Petite Lorena. Imagen cedida

Aarón Gómez

Finalmente, el día 15 de octubre, el tinerfeño Aarón Gómez, actuará en el recinto escénico de San Bartolomé con su propuesta ‘Gracias’, tras haber estado seis años sin estrenar show alguno. Gómez, con ‘Gracias’, regresa a su esencia con historias e improvisaciones, música y muecas, con las que el humorista y presentador del late night de Televisión Canaria ‘Una Mala Noche (la tiene cualquiera)’, demuestra su indudable talento artístico convirtiendo la experiencia delicada personal de una época complicada en lúcido material de la reconstrucción íntima experimentada.

El humorista Aarón Gómez. Imagen cedida

Entradas ya a la venta

Reíslas ya ha puesto a la venta las entradas para las actuaciones previstas en los diferentes teatros, auditorios y demás equipamientos culturales en su plataforma www.reíslas.com cuyos precios oscilan, según los espectáculos, entre los 16 y los 40 euros. Un total de 27 artistas ofrecerán en esta cuarta edición un total de 50 funciones en 22 recintos escénicos diferentes de Canarias.

El cartel que incluye en su cuarta edición más cómicos y cómicas que nunca promete un éxito asegurado, tal como sucedió en su edición anterior, de la que disfrutaron 18.000 espectadores de las ocho islas del Archipiélago.

El festival cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), así como de los Cabildos Fuerteventura y La Gomera y de todos los ayuntamientos de los municipios en los que se celebra, a los que se suma también el apoyo de la empresa Cicar y el restaurante Centro de Guayadeque.