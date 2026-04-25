Cinco detenidos con 21 kilos de cocaína en una autocaravana en Costa Teguise

En su interior se localizaron 40 paquetes que contenían cocaína, con un peso bruto total de 21,5 kilogramos y un valor estimado superior a los 750.000 euros en el mercado ilegal

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas y se ha incautado de más de 21 kilos de cocaína en una autocaravana en Costa Teguise (Lanzarote). Según informó la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

La investigación se inició en septiembre de 2025, antes del comienzo del curso escolar. En ese momento, gracias a la colaboración de un centro educativo, se detectó la presencia de una autocaravana estacionada en el aparcamiento del recinto. En concreto, estaba siendo utilizada presuntamente para el almacenamiento de sustancias estupefacientes. Según el comunicado.

Imagen cedida.

Personas vinculadas

Además, en una primera actuación, los agentes detuvieron a dos personas vinculadas con el vehículo. También, encontraron en su interior 20 kilogramos de cocaína. Así como, más de 115.000 euros en efectivo en el registro domiciliario de uno de los implicados.

Imágenes cedidas.

La investigación permitió identificar al resto de integrantes de la red y determinar la implicación de un individuo residente en otra isla, que mantenía contactos con los detenidos en relación con el alijo intervenido, así como detectar diversos desplazamientos y encuentros con otro individuo con antecedentes por narcotráfico.

Nuevo desplazamiento

El pasado 18 de abril, los agentes establecieron un dispositivo tras observar un nuevo desplazamiento de los investigados, y lograron localizar una vivienda en el municipio de Haría, donde uno de los implicados recogió un bulto de grandes dimensiones que introdujo en un vehículo y fue interceptado.

En su interior se localizaron 40 paquetes que contenían cocaína, con un peso bruto total de 21,5 kilogramos y un valor estimado superior a los 750.000 euros en el mercado ilegal.

Tras esta intervención, se llevó a cabo una entrada y registro en la vivienda vinculada a la investigación, y se detuvo al resto de los integrantes de la organización, de entre 55 y 58 años.