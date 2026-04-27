El Gobierno regional denuncia el retraso de la Conferencia Sectorial de Inmigración y la ausencia de información clara sobre el proceso

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, criticó este lunes en Gran Canaria la escasa información del Estado sobre la regularización de personas migrantes. La administración central convocó la Conferencia Sectorial de Inmigración para el próximo 5 de mayo tras meses de espera. El Ejecutivo autonómico busca aclarar dudas sobre un proceso que podría afectar a entre 30.000 y 50.000 personas.

Canarias critica la falta de coordinación estatal en la regularización de migrantes / Gobierno de Canarias

Francisco Candil explicó que el Estado no ha contado con las autonomías para establecer este proceso de regularización extraordinaria. El viceconsejero expuso la falta de coordinación que el Gobierno central ha mantenido con los territorios antes de iniciar estas medidas. Por esta razón, el Ejecutivo canario demanda más comunicación para gestionar la situación de los migrantes con total garantía.

Además, el representante canario aseguró que todavía no conocen la cifra concreta de personas beneficiarias de esta medida en el archipiélago. Los datos actuales oscilan entre los 30.000 y 50.000 ciudadanos, pero Madrid aún no ha confirmado estos números de forma oficial. Las administraciones locales necesitan estos detalles para aclarar las dudas que surgen diariamente entre la población afectada por el proceso.

Por otro lado, Candil valoró la regularización como una oportunidad positiva para que muchos trabajadores ocultos afloren como ciudadanos de pleno derecho. Estas personas podrán cotizar a la Seguridad Social, pagar sus impuestos y contribuir directamente al crecimiento económico de las islas. El Gobierno canario defiende que este paso resulta fundamental para la integración social y laboral de los migrantes residentes.

Acciones y coordinación regional

La directora de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, informó sobre estas sesiones al Foro Canario de la Inmigración hace ya varias semanas. Un grupo de trabajo específico convocará próximamente a la FECAM y a la FECAI para organizar el trabajo en municipios y cabildos. El Ejecutivo regional actúa sin saber cómo procederán el resto de administraciones debido a la escasa comunicación previa del Estado.

En la actualidad, Canarias cuenta con 22 entidades acreditadas en el registro oficial para prestar apoyo durante este trámite administrativo. También participan en el proceso 24 oficinas de correos y dos sedes de la Seguridad Social distribuidas por todo el territorio autonómico. Estos puntos sirven de referencia para que los interesados presenten su documentación y resuelvan sus consultas principales.

Los responsables han traducido toda la información a 16 idiomas para llegar a personas de diferentes nacionalidades con total eficacia.

Retos y jornadas formativas

El coordinador de CEAR, Juan Carlos Lorenzo, señaló que estas jornadas ofrecen asesoramiento técnico y señalan los lugares para entregar la documentación. Estas sesiones comenzaron la semana pasada en Tenerife y finalizarán con una edición online el próximo 29 de abril. La iniciativa responde a la alta demanda de información y revisión documental que solicitan las personas en situación irregular.

Sin embargo, Lorenzo planteó tres retos urgentes como la accesibilidad a la información y la obtención del complejo certificado de vulnerabilidad. Este último documento supone ahora mismo el principal cuello de botella que retrasa la tramitación de los expedientes de regularización. El coordinador también mostró su preocupación por la capacidad de la administración pública para gestionar todas las citas presenciales solicitadas.

Finalmente, la responsable jurídica de CEAR, María Leonor Pulido, detalló los requisitos de acceso y los pasos para la resolución de expedientes. Más de 500 personas se han inscrito ya en la jornada virtual de cierre para conocer sus opciones legales en este proceso. El objetivo final de estas charlas es evitar que nadie se quede fuera del sistema por falta de medios digitales.