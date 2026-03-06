ES NOTICIA

El Cabildo recibe el proyecto de Calatrava para reparar el Auditorio de Tenerife

RTVC

La entrega del proyecto de Calatrava supone un avance para reparar el trencadís del Auditorio Adán Martín tras años de negociaciones

El Cabildo recibe el proyecto de Calatrava para reparar el Auditorio de Tenerife. Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha recibido el proyecto final de reparación del revestimiento del Auditorio de Tenerife Adán Martín elaborado por el arquitecto Santiago Calatrava.

El documento supone un avance dentro del proceso de negociación desarrollado en los últimos años para resolver las incidencias detectadas en el edificio y poder iniciar las obras necesarias para su reparación.

Los desperfectos fueron detectados en 2017 por técnicos del Cabildo, que observaron daños en pequeñas superficies del revestimiento de trencadís y filtraciones por humedades.

Objetivo: iniciar las obras lo antes posible

Tras el procedimiento administrativo, la institución exigió a los responsables de la obra (entre ellos Calatrava y la UTE formada por Acciona y Dragados) que se hicieran cargo de la reparación de los daños.

La entrega del proyecto llega tras la reanudación de las negociaciones en septiembre de 2023 bajo la presidencia de Rosa Dávila. Ahora el área de Arquitectura y Patrimonio del Cabildo estudiará la propuesta presentada para completar los trámites técnicos y legales necesarios con el objetivo de iniciar las obras lo antes posible.

