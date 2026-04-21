Denuncia «colapso» en Correos por la regularización de inmigrantes

El sindicato Comisiones Obreras denuncia que la regularización presencial que comenzó este lunes está colapsando Correos porque no se han reforzado los medios

Comisiones Obreras denuncia «el colapso» que se está produciendo en la regularización de inmigrantes en oficinas de Correos, debido a lo que considera una gestión “improvisada y deficiente” por parte de la dirección.

El sindicato asegura en un comunicado que el proceso se está llevando a cabo sin los recursos necesarios, lo que está generando retrasos, sobrecarga de trabajo y dificultades tanto para los empleados como para los usuarios. CCOO critica que un proceso de esta envergadura no haya venido acompañado de un refuerzo real de plantilla.

En su lugar, aseguran que se está intentando sacar adelante mediante “parches con contratos precarios”, lo que consideran insuficiente para afrontar una gestión estructural.

El sindicato insiste en que esta precariedad ha terminado por evidenciarse en el funcionamiento diario de las oficinas, especialmente en Canarias, donde ya se están detectando importantes disfunciones.

Uno de los aspectos más criticados es la formación del personal, pues según CCOO, el calendario formativo ha coincidido con el inicio del propio proceso y ha obligado a los trabajadores a aprender mientras atendían a los usuarios.

El sindicato denuncia también graves carencias en los medios técnicos, como falta de escáneres, impresoras y la inestabilidad del sistema informático, que están dificultando la tramitación de expedientes.

Estas incidencias están multiplicando los tiempos de atención, pasando de los 20 o 30 minutos previstos a más de una hora por persona en algunos casos.

El sindicato considera que el problema no radica en la complejidad de la medida, sino en la falta de planificación y gestión por parte de la cúpula directiva, a la que acusa de no haber estado “a la altura”.