El TSJC rechaza el recurso de apelación del Cabildo de Tenerife sobre la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del Circuito del Motor en el sur de Tenerife

Circuito del Motor de Tenerife. Imagen cedida

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el recurso de apelación del Cabildo de Tenerife interpuesto contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife que avala la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto del Circuito del Motor de Granadilla.

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) presentó la demanda inicial contra el ‘Proyecto de Explanaciones e Instalaciones para Graderíos Desmontables Parque Internacional del Motor de Tenerife’ dado que la DIA se aprobó en 2011 y no habían empezado las obras.

El colectivo apunta en una nota que este es uno de los cuatro procedimientos que se tramitan en el TSJC correspondientes a los recursos de apelación interpuestos por el Cabildo (contra tres sentencias desfavorables) y de ATAN (contra una sentencia desfavorable).

Así, quedan pendientes de resolución el proyecto modificado de la fase 2 del acceso norte, la adaptación del circuito al plan de defensas contra avenidas y el modificado de la pista de velocidad.

Críticas al proyecto

ATAN señala que la ejecución de este proyecto, «además del daño ambiental que está ocasionando, representa para las arcas públicas del Cabildo de Tenerife un desembolso millonario» en medio de una «crisis medioambiental».

En esa línea expone que la isla sufre una «terrible regresión de sus valores naturales y pérdida de calidad ambiental alarmante, producto de las políticas públicas y privadas promovidas o amparadas, entre otras administraciones, por la institución insular».