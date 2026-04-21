El nuevo portal nace con el objetivo de convertirse en el punto de referencia digital de la Formación Profesional en Canarias, con el alumnado como eje prioritario

Presentación del nuevo portal de la FP en Canarias. Imagen Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha el nuevo portal web de la Formación Profesional en las islas a través de la dirección www.fpcanarias.org. La plataforma nace con el objetivo de convertirse en el punto de referencia digital de la FP en Canarias, centralizando en un único espacio toda la información, los recursos y los servicios clave del sistema.

Esta nueva web, según informa un comunicado, responde a una necesidad histórica de simplificar el acceso a la información y mejorar la conexión entre los distintos agentes implicados en la Formación Profesional. Para ello, el portal se estructura en tres grandes ejes —alumnado, empresas y profesorado— que articulan de manera clara y accesible los contenidos y funcionalidades.

El alumnado como eje prioritario

El nuevo portal sitúa al alumnado como eje prioritario, facilitando un acceso directo, sencillo e intuitivo a toda la oferta formativa de Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial en Canarias. A través de la plataforma, los estudiantes pueden consultar los ciclos disponibles, conocer en qué centros educativos se imparten y acceder directamente al proceso de inscripción.

Asimismo, el portal incorpora un sistema de búsqueda basado en filtros intuitivos y visuales que permiten al alumnado localizar de forma ágil la formación que mejor se ajusta a sus intereses. A través de esta herramienta, se puede consultar la oferta en tiempo real, con información actualizada sobre los ciclos disponibles, los centros donde se imparten y las plazas ofertadas, facilitando así una toma de decisiones más informada y adaptada a cada perfil.

Además, la web incorpora herramientas que permiten orientar la toma de decisiones académicas, con información detallada sobre cada itinerario formativo y sus posibles salidas profesionales. De esta manera, se refuerza el papel de la FP como una opción educativa de calidad, conectada con la realidad del mercado laboral y adaptada a los intereses y capacidades del alumnado.

En este sentido, la web ha sido concebida no solo para su navegación en dispositivos de sobremesa y portátiles, sino muy especialmente para ofrecer una experiencia móvil ágil, intuitiva y plenamente funcional. El diseño responde así a los hábitos digitales de su principal público objetivo, permitiendo consultar la oferta formativa, buscar estudios o realizar el proceso de inscripción desde cualquier dispositivo de forma rápida y sencilla.

Espacio al tejido empresarial

La web también dedica un espacio al tejido empresarial, con el objetivo de fortalecer la relación entre la Formación Profesional y el mercado laboral a través de tres líneas de actuación claramente definidas.

En primer lugar, la plataforma facilita el acceso a los procedimientos de acreditación de la experiencia laboral, permitiendo a trabajadores y empresas reconocer oficialmente las competencias profesionales adquiridas a lo largo de la trayectoria laboral. Este proceso supone una vía clave para mejorar la cualificación de la población activa y avanzar en la profesionalización de distintos sectores.

En segundo lugar, el portal incorpora un buscador específico de centros educativos en función de las enseñanzas que imparten, lo que permite a las empresas localizar de forma ágil aquellos centros vinculados a su ámbito de actividad. Esta herramienta incluye datos de contacto directo, facilitando la creación de vínculos entre el sistema educativo y el tejido productivo.

También se habilita un espacio para aquellas empresas interesadas en implicarse activamente en la formación del alumnado a través de la Formación Profesional Dual. Desde este apartado, las entidades pueden conocer cómo participar en el sistema acogiendo estudiantes en prácticas y convirtiéndose en agentes clave del proceso formativo, contribuyendo así a una formación más conectada con la realidad laboral y a la captación de talento.



El tercer eje está orientado al profesorado, que cuenta en el nuevo portal con un espacio propio que reúne normativa actualizada, recursos para la gestión de la FP Dual y acceso a herramientas clave como el sistema GDCAN y la intranet, concebidos para facilitar la labor docente y de gestión, al tiempo que contribuyen a homogeneizar procedimientos y mejorar la coordinación entre centros educativos.

Más información sobre FP

El portal incluye, además, datos sobre el sistema y un calendario actualizado con las principales convocatorias previstas para el próximo curso académico, lo que permite a todos los usuarios planificar con antelación los procesos clave.

Asimismo, se habilitan espacios específicos para el Consejo Canario de Formación Profesional y la Estrategia Canaria de Formación Profesional. En el primero, se puede consultar la composición del órgano, su normativa de referencia y diversa documentación, incluyendo informes y presentaciones desarrolladas a lo largo de la presente legislatura. Por su parte, el apartado dedicado a la Estrategia ofrece información detallada sobre las líneas de actuación que guían el desarrollo de la FP en Canarias, así como los objetivos y medidas impulsadas por la Consejería.

Con la puesta en marcha de este portal se da un paso decisivo en la digitalización y modernización de la Formación Profesional en el archipiélago, facilitando el acceso a la información, mejorando la comunicación entre los distintos agentes y reforzando el papel de la FP como motor de desarrollo económico y social.

La nueva plataforma no solo ordena y simplifica, sino que también proyecta una imagen renovada de la Formación Profesional en Canarias, alineada con los retos actuales y orientada al futuro del sistema educativo y productivo de las islas.