Talento cómico que se dará cita en la isla de La Palma dentro de la cuarta edición del Festival de Humor Reíslas que contará con un total de 27 cómicos

La isla de La Palma acogerá a cinco de los 27 cómicos que integran este año la cuarta edición del Festival de Humor Reíslas. A los canarios Omayra Cazorla y Darío López se suman los artistas Miguel Miguel, el madrileño David Puerto y el músico e instrumentista gallego Abraham Cupeiro.

Omayra Cazorla, la primera en actual el 11 de septiembre

La grancanaria Omayra Cazorla será la primera en ofrecer en el Teatro Circo de Marte, el día 11 de septiembre, su show ‘Disparate’. Cazorla, que se ha consolidado desde hace años como una de las humoristas más populares y respetadas de Canarias, apenas necesita presentación. Acaba de dar por terminada su gira ‘Así somos’, una propuesta escénica con la que ha recorrido diferentes escenarios del Archipiélago.

‘Disparate’ es el último show irreverente de la artista, donde las normas se rompen, los temas prohibidos se desnudan y la risa manda. La propuesta se define por la ausencia total de filtros y guiones políticamente correctos, porque ‘Disparate’ es “una catarsis, una conversación sin censura y una fiesta de humor donde lo absurdo tiene más sentido que la cordura”, señala Cazorla.

Omayra Cazorla. Imagen cedida por la organización

Darío López, el 19 de septiembre

También sobre el escenario del Teatro Circo de Marte actuará el tinerfeño de Icod de los Vinos, Darío López, el día 19 de septiembre con su show ‘¡Mira tú pa eso!’, otro ilustre de la mejor comedia que se produce en las islas. López explora las noticias de la vida real y la actualidad con un humor ingenioso y perspicaz en este nuevo espectáculo. Sus sketchs de Palante Producciones que protagoniza se han convertido en un fenómeno viral con su estilo cercano y directo.

Darío López. Imagen cedida por la organización

Miguel Miguel, el 4 de octubre

En el mes de octubre, el día 4, Miguel Miguel, ocupará el citado teatro de Santa Cruz de La Palma. En la actualidad el humorista se encuentra de gira con su espectáculo ‘¡Acojonado!’ llenando teatros de toda la geografía española. Domina el arte de hacer reír con una mezcla de stand-up clásico e improvisación, y en su último show de 90 minutos recupera todas sus experiencias vividas en todos estos años, ofreciendo al público alguna sorpresa adicional. Miguel Miguel se adentra en la mala suerte, los desafíos que enfrenta la gente en la actualidad y a los que enfrentaba en el pasado.

Miguel Miguel, imagen cedida por la organización

David Puerto, el 10 de octubre

El madrileño David Puerto, después de estar tres años de gira por España y Europa con su anterior espectáculo, ‘Pizpireto’ actúa en el marco del Festival Reíslas el día 10 de octubre en el Teatro Circo de Marte con su nuevo show ‘Bien’, en el que el crowdwork y la improvisación se fusionan perfectamente con la música y el stand-up clásico, creando un ambiente donde el ritmo y las carcajadas van de la mano.

David Puerto. Imagen cedida por la organización

En ‘Bien’ Puerto juega con la improvisación, construyendo la comedia con rapidez e ingenio en la que el público es protagonista interactuando y formando parte activa de un espectáculo que, al terminar, pareciera que pertenecen todos a una gran familia de desconocidos.

Abraham Cupeiro, 22 de octubre

La oferta en La Palma del Festival Reíslas concluye el día 22 de octubre con el músico e ingenioso Abraham Cupeiro. El gallego presenta ‘Resonando en el Pasado’, una colección de instrumentos que muestra a través de un concierto-monólogo en el que viaja al pasado más remoto de nuestra especie a través de los sonidos de los instrumentos de viento.

Más de 40.000 personas han podido disfrutar de este show concierto, donde Cupeiro toca más de cien instrumentos a lo largo del espectáculo explicando con muchas dosis de humor el origen de los mismos.

Abraham Cupeiro. Imagen cedida por la organización

Entradas

Reíslas ya ha puesto a la venta las entradas para las actuaciones previstas en los diferentes teatros, auditorios y demás equipamientos culturales en su plataforma www.reislas.com cuyos precios oscilan, según los espectáculos, entre los 16 y los 40 euros.

Los 27 artistas ofrecerán en esta cuarta edición un total de 50 funciones en 22 recintos escénicos diferentes de Canarias. El cartel que incluye en su cuarta edición más cómicos y cómicas que nunca promete un éxito asegurado, tal como sucedió en su edición anterior, de la que disfrutaron 18.000 espectadores de las ocho islas del Archipiélago.