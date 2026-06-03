El festival Sonidos Líquidos entra en su recta final en un paisaje único como en La Geria, en Lanzarote, en una jornada que ha colgado el cartel de completo

Sonidos Líquidos entra en su recta final. Imagen del portal web de evento

El festival Sonidos Líquidos entra en su recta final con el foco puesto en su gran cita del próximo sábado 6 de junio en La Geria, donde, un año más, ese paisaje utópico será el gran protagonista de una jornada que ya ha colgado el cartel de completo.

Como antesala, según informa la organización, el festival volverá a desplegar su programación cultural en Arrecife. El jueves 4 de junio, en conjunto con el Festival Internacional de Cine de Lanzarote, la Sala Buñuel del CIC El Almacén acogerá la proyección de Taxi Driver con banda sonora en directo de Zabala, una cita cuyas localidades ya se han agotado. Al día siguiente, viernes 5 de junio, tendrá lugar en este mismo espacio el concierto de Ángela González, para el que aún quedan plazas disponibles.

Con vistas al día grande, el sábado 6 de junio, la organización recuerda que es necesario llegar en taxi o guagua. La venta de tickets para este último medio de transporte finaliza esta medianoche, por lo que los interesados no deben despistarse.

Imagen cedida por la organización

Nuevo punto de recogida y recarga de pulseras en Arrecife

Como novedad, este año la entrega de pulseras se traslada a la sala anexa a Multicines Atlántida, en el Charco de San Ginés. Este espacio estará operativo el jueves de 17:00 a 21:00 horas y el viernes de 10:00 a 22:00 horas, permitiendo al público recoger y recargar sus pulseras con mayor comodidad. Además, durante estas jornadas también se podrá adquirir el merchandising oficial de esta edición en uno de los entornos más emblemáticos del centro de Arrecife.

Sonidos Líquidos está organizado por Arenao Producciones con el patrocinio de Cabildo de Lanzarote, Turismo de Islas Canarias, SPEL -Turismo Lanzarote bajo su marca de producto Lanzarote Music Festivals, Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ayuntamiento de Yaiza, Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Lanzarote y Lava Live Fest. Colaboran: Grupo Chacón, Relaxia Resorts, Sonora y Tickety. Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Programa del sábado 6 de junio

La jornada del festival Sonidos Líquidos, que se celebrará el sábado 6 de junio de 2026 en La Geria, comenzará a las 16:00 horas con la apertura de puertas. A continuación, el público podrá disfrutar de una completa programación musical que arrancará con la actuación de Dara Ortega (16:00 h), seguida por La 126 (16:30 h) y Good Franco (17:40 h).

Ya entrada la tarde, será el turno de The Molotovs (18:55 h) y Ángel Stanich (20:20 h). La programación continuará con Go Cactus (21:20 h) y Ginebras (21:55 h), una de las actuaciones más esperadas de la jornada.

La recta final del festival estará protagonizada por Sanguijuelas del Guadiana (23:30 h) y el espectáculo de Nortec: Bostich + Fussible (01:00 h), que pondrá el broche musical a la noche. El cierre del recinto está previsto para las 02:00 horas.