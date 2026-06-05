Las dimensiones del altar son 3,80 metros de largo, apoyado sobre tres bases y con un peso de 1.600 kilos

Aunque todavía no puede verse completamente finalizado, el altar que utilizará el papa León XIV durante la misa que celebrará en Santa Cruz de Tenerife ya se perfila como uno de los elementos más destacados del evento.

Detrás de esta estructura hay meses de planificación, diseño y trabajo artesanal marcados por una exigente cuenta atrás.

Un altar de 1.600 kilos

La construcción se ha desarrollado con discreción y bajo una importante presión temporal. Según explican sus responsables, el encargo llegó de manera inesperada, obligando al equipo a reorganizar su trabajo para cumplir con los plazos establecidos.

La pieza ha sido elaborada íntegramente en madera, una elección que busca destacar la naturalidad y la solidez del material. Sus creadores han apostado por una estructura robusta, en la que la madera mantiene todo su protagonismo visual.

Madera, artesanía y contrarreloj: el altar de la visita papal toma forma en Tenerife. Imagen de archivo EFE

Las dimensiones del altar reflejan la magnitud del proyecto. Con 3,80 metros de largo, apoyado sobre tres bases y con un peso de 1.600 kilos, la estructura ocupará un lugar central en el escenario instalado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Además del altar, el mismo equipo ha sido el encargado de fabricar la cátedra y los asientos que utilizará el pontífice durante la celebración, completando así algunos de los elementos más simbólicos de una cita histórica para Canarias.