Desde Aena aconsejan que quienes vayan a volar desde Tenerife Norte consulten con su aerolínea el estado del vuelo

La zona de embarque del aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna ha tenido que ser desalojado a primera hora de este domingo, 26 de abril, tras producirse una incidencia con humo, según ha informado Aena.

Imagen RTVC.

Hasta el lugar se han trasladado los bomberos del recinto aeroportuario, que se encuentran trabajando en la zona.

Por este motivo, desde Aena se informa de que quienes vayan a volar desde dicho aeropuerto consulten con su aerolínea el estado del vuelo.