Las malas condiciones meteorológicas, marcadas por una densa niebla y rachas de viento, comienzan a afectar a la operatividad del aeropuerto de Los Rodeos

El paso de la DANA ya ha comenzado a dejar sus primeros efectos notables en la conectividad aérea del archipiélago. Durante la tarde de este jueves, el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna se ha convertido en uno de los puntos más afectados por la inestabilidad meteorológica.

La DANA frustra aterrizajes en Tenerife Norte y obliga a desviar vuelos por la nula visibilidad / Imagen de archivo

El principal problema en el aeródromo tinerfeño está siendo la reducción drástica de la visibilidad, provocada por un denso banco de niebla que se ha situado sobre las pistas.

Baja visibilidad y aproximaciones abortadas

Esta situación ha obligado a que varios vuelos con destino al aeropuerto de Los Rodeos hayan tenido que frustrar sus aterrizajes en el último momento.

Las tripulaciones se han visto forzadas a realizar maniobras de motor y al aire por estrictos motivos de seguridad, al carecer de las garantías visuales necesarias para tomar tierra de forma segura.

Ante la imposibilidad de operar con normalidad en la zona norte de la isla, varios vuelos se están desviando de sus rutas establecidas hacia aeropuertos alternativos, como el del sur de la isla.

Empeoramiento meteorológico

Estas complicaciones en el tráfico aéreo coinciden plenamente con el empeoramiento del tiempo previsto para esta jornada.

Desde las cinco de la tarde, el Gobierno de Canarias mantiene activada la situación de alerta por viento en las islas occidentales y en Gran Canaria.