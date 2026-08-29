El servicio de megafonía se encuentra instalado por la empresa SODETEGC en el Mirador de las Dunas de Maspalomas y opera durante el amanecer y el atardecer

El Cabildo de Gran Canaria reforzó este viernes las labores de vigilancia que diariamente realiza en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas con un dispositivo especial desplegado durante el atardecer, una de las franjas horarias en las que se registra una mayor afluencia de visitantes.

Imagen cedida Cabildo de Gran Canaria.

Una decena de efectivos, integrada por agentes de Medio Ambiente, Guardia Civil -a través del SEPRONA-, Policía Canaria y Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, participó en este operativo. El dispositivo contó, además, con el apoyo de una unidad de drones aportada por la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana.

Respeto a las normas

Las labores de control se centraron principalmente en informar y reconducir a los visitantes que transitan por áreas de exclusión o de uso restringido hacia los senderos habilitados, con el fin de minimizar el impacto sobre la flora y la fauna del ecosistema.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, destacó que el trabajo de protección y conservación que el Cabildo lleva años realizando se ha reforzado con un servicio de megafonía en el Mirador de las Dunas. “Se trata de una iniciativa piloto que reproduce mensajes al amanecer y al atardecer, en español, inglés y alemán, para recordar a quienes visitan este espacio la importancia de respetar las normas y contribuir a su conservación”, subrayó.

García Brink afirmó que “seguimos reforzando las medidas para proteger un espacio tan frágil y singular como las Dunas de Maspalomas” y recordó que “la conservación de este enclave depende también de la colaboración y el comportamiento responsable de quienes lo visitan”.

Fase piloto

Desde el pasado 26 de agosto, el servicio de megafonía instalado por la empresa SODETEGC en el Mirador de las Dunas de Maspalomas opera durante el amanecer y el atardecer, dos de los momentos de mayor afluencia en el espacio natural. Los sensores del proyecto Impulsa Maspalomas han detectado que, durante estas franjas horarias, cerca de un millar de personas pasan diariamente por la zona.

La iniciativa, que se encuentra actualmente en fase piloto, reproduce mensajes de concienciación en español, inglés y alemán cada 15 minutos, en horario de 7.30 a 10.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

El mensaje recuerda a las personas visitantes que se encuentran en un Espacio Natural Protegido y les invita a contribuir a su conservación transitando únicamente por los senderos autorizados y respetando las indicaciones existentes.

Asimismo, concluye con un llamamiento a la responsabilidad colectiva.