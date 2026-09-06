Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes, 7 de septiembre
Comenzamos la semana con tiempo cálido. Este lunes tendremos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes bajas en el norte de las islas de las islas montañosas y vertientes oeste de Fuerteventura y Lanzarote. Calima que será más significativa en medianías y cumbres.
Las temperaturas subirán y será más notable en las medianías y cumbres de las islas orientales. Se alcanzarán los 34ºC en el interior sur y este de Tenerife y Lanzarote, e interior y sur de Fuerteventura. En Gran Canaria se podrán superar localmente los 37ºC en zonas del interior sur, este y oeste.
Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. En medianías y cumbres será de componente este-sureste.
Y en el mar, mar combinada del norte-noreste en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán alcanzar los 2m. En canales entre islas +2m, sobre todo entre La Gomera y El Hierro.
Previsión por islas:
- El Hierro: Poco nuboso o despejado salvo en el norte y noreste que habrá intervalos. Calima en aumento. Viento alisio con intervalos de fuerte en zonas costeras del sureste y extremo noroeste. Temperaturas cálidas sin descartar localmente los 34ºC en el sur.
- La Palma: Intervalos nubosos en el norte y este. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en aumento. Alisio intenso en zonas bajas del sureste y noroeste. En cumbres será de componente este rolando a componente sur. Se podrán superar los 32ºC en el oeste. En la capital la máxima rondará los 27ºC.
- La Gomera: Poco nuboso o despejado con intervalos en el norte. Calima en aumento. Alisio intenso en el este y noroeste en zonas bajas. Se podrán alcanzar los 34ºC localmente en el sur.
- Tenerife: Nubes bajas en el norte e intervalos de evolución en el interior por la tarde. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Alisio intenso en zonas costeras del sureste, sur de Anaga y extremo noroeste. Temperaturas muy cálidas. Se podrán alcanzar los 34ºC en puntos del sur y valle de Güímar. En la capital irán desde los 24ºC a los 32ºC.
- Gran Canaria: Poco nuboso o despejado con intervalos en el norte y de evolución en el interior por la tarde. Calima que será más significativa en medianías y en cumbres. Alisio intenso en el en franjas costeras del sureste y noroeste. Temperaturas muy altas. Se podrán alcanzar localmente los 39ºC en interior sur, este y oeste. En la capital la máxima rondará los 27ºC.
- Fuerteventura: Intervalos matinales en el oeste. En el resto, despejado. Calima. Alisio intenso en el sur de Jandía. Se superarán los 34ºC en el interior y sureste. En la capital la máxima rondará los 30ºC.
- Lanzarote: Intervalos matinales en el oeste. En el reto, despejado. Calima. Alisio moderado y se podrán alcanzar localmente los 36ºC en el sur. La máxima rondará los 32ºC en Arrecife.
- La Graciosa: Intervalos nubosos que tenderá a despejado a partir del mediodía. Calima. Alisio moderado y temperaturas que irán desde los 23ºC a los 28ºC en Caleta de Sebo.