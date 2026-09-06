Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes, 7 de septiembre

El tiempo en Canarias | Suben aún más las temperaturas y continúa la calima

Comenzamos la semana con tiempo cálido. Este lunes tendremos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes bajas en el norte de las islas de las islas montañosas y vertientes oeste de Fuerteventura y Lanzarote. Calima que será más significativa en medianías y cumbres.

Las temperaturas subirán y será más notable en las medianías y cumbres de las islas orientales. Se alcanzarán los 34ºC en el interior sur y este de Tenerife y Lanzarote, e interior y sur de Fuerteventura. En Gran Canaria se podrán superar localmente los 37ºC en zonas del interior sur, este y oeste.

Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. En medianías y cumbres será de componente este-sureste.

Y en el mar, mar combinada del norte-noreste en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán alcanzar los 2m. En canales entre islas +2m, sobre todo entre La Gomera y El Hierro.

Previsión por islas:

El Hierro: Poco nuboso o despejado salvo en el norte y noreste que habrá intervalos. Calima en aumento. Viento alisio con intervalos de fuerte en zonas costeras del sureste y extremo noroeste. Temperaturas cálidas sin descartar localmente los 34ºC en el sur.

La Palma: Intervalos nubosos en el norte y este. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en aumento. Alisio intenso en zonas bajas del sureste y noroeste. En cumbres será de componente este rolando a componente sur. Se podrán superar los 32ºC en el oeste. En la capital la máxima rondará los 27ºC.

La Gomera: Poco nuboso o despejado con intervalos en el norte. Calima en aumento. Alisio intenso en el este y noroeste en zonas bajas. Se podrán alcanzar los 34ºC localmente en el sur.

Tenerife: Nubes bajas en el norte e intervalos de evolución en el interior por la tarde. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Alisio intenso en zonas costeras del sureste, sur de Anaga y extremo noroeste. Temperaturas muy cálidas. Se podrán alcanzar los 34ºC en puntos del sur y valle de Güímar. En la capital irán desde los 24ºC a los 32ºC.

Gran Canaria: Poco nuboso o despejado con intervalos en el norte y de evolución en el interior por la tarde. Calima que será más significativa en medianías y en cumbres. Alisio intenso en el en franjas costeras del sureste y noroeste. Temperaturas muy altas. Se podrán alcanzar localmente los 39ºC en interior sur, este y oeste. En la capital la máxima rondará los 27ºC.

Fuerteventura: Intervalos matinales en el oeste. En el resto, despejado. Calima. Alisio intenso en el sur de Jandía. Se superarán los 34ºC en el interior y sureste. En la capital la máxima rondará los 30ºC.

Lanzarote: Intervalos matinales en el oeste. En el reto, despejado. Calima. Alisio moderado y se podrán alcanzar localmente los 36ºC en el sur. La máxima rondará los 32ºC en Arrecife.