El calor será el protagonista de la jornada, con un ascenso de las temperaturas en las medianías del sur

Canarias se enfrenta este domingo a una nueva jornada marcada por el calor, la calima y el viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos con predominio de nubes medias y altas, una baja probabilidad de tormentas aisladas acompañadas de precipitaciones débiles en forma de goterones y un ascenso de las temperaturas en las medianías del sur.

Imagen archivo RTVC.

Temperaturas máximas

Respecto a la temperatura, las máximas volverán a superar los 34 grados en distintos puntos del Archipiélago, mientras que las mínimas seguirán siendo elevadas, con noches tropicales en buena parte de las islas e incluso registros que podrían superar puntualmente los 30 grados durante la madrugada en las zonas más cálidas.

El tiempo por isla

El Hierro, La Gomera y las costas sur de Tenerife y Gran Canaria tendrán riesgo por fuerte oleaje desde las 18.00 horas, mientras que Gran Canaria activará también el aviso por temperaturas de hasta 37 grados desde las 10.00 horas.

Por su parte, Lanzarote tendrá aviso amarillo por viento desde las 16.00 horas, con rachas que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora.