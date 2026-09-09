Este jueves el descenso de temperaturas será más acusado, especialmente en medianías, cumbres, y en el interior de Fuerteventura

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Este jueves el descenso de temperaturas será más acusado, especialmente en medianías, cumbres, y en el interior de Fuerteventura. Las máximas se moverán entre 24 y 30ºC, con valores locales en torno a los 32ºC en la Cuenca de Tejeda o en puntos del Sur de Fuerteventura. En el cielo veremos más nubes, especialmente por el Norte de las islas. Irán ganando altitud e incluso, podrán dejar algo de lluvia débil en medianías antes de que acabe la jornada. Viento alisio moderado en costas, con intervalos localmente fuertes en las del Sureste y Noroeste de las islas más altas. Será del Norte moderado en cumbres, más intenso de del Noroeste en El Teide. Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas protegidas del Sur, y marejada en al resto, olas 1 – 1,5m.

EL HIERRO: Intervalos nubosos por el Norte y la capital, más compactos por la tarde-noche. Calima con tendencia a retirarse. Temperaturas en descenso y alisio moderado.

LA PALMA: Nubosidad baja en parte del Norte y la Comarca Este, más abundante a últimas horas cuando no se descarta algo de lluvia débil. Temperaturas más suaves.

LA GOMERA: Cielo despejado por el Sur y la capital, con nubosidad baja en aumento por el Norte y la cumbre. Temperaturas más suaves, y viento del Nordeste moderado.

TENERIFE: Cielos poco nubosos tendiendo a nubosos por el Norte durante la tarde, con probables lloviznas en el extremo Nordeste a últimas horas. Desaparecerá la calima y bajarán de forma notable las temperaturas, máximas 24 – 31ºC.

GRAN CANARIA: Descenso notable de temperaturas, aun así, quedará alguna máxima 32ºC en la Cuenca de Tejeda. Panza de burro por el Norte y la capital, más compacta al final de la tarde y sin descartar unas gotas. Sol en el resto con calima en remisión.

FUERTEVENTURA: Bajada notable de temperaturas, máximas 24 – 32ºC. Algunas nubes más por el Norte y Oeste. Sol en el resto con viento del Norte-Nordeste moderado.

LANZAROTE: Más nubes por el Norte y Oeste con temperaturas más suaves, máximas 24 – 31ºC. Numerosas horas de sol en el resto, y viento del Norte-Nordeste moderado.

LA GRACIOSA: Predominio de los intervalos nubosos, más abundantes por la tarde. Temperatura máxima de 26ºC. Y viento del Norte-Nordeste 20 – 30km/h.