Este lunes, la calima podría alcanzar concentraciones significativas en zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura

Canarias se encuentra este domingo frente a un nuevo episodio de calima y ascenso de las temperaturas. Se trata de una situación que se intensificará este lunes en las islas orientales.

Informa. RTVC.

Imagen archivo RTVC.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos en Lanzarote y Fuerteventura por calor y polvo en suspensión. Además, continúa la prealerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y Gran Canaria.

Presencia de calima

Por tanto, una jornada donde el protagonismo lo tendrá la presencia de polvo en suspensión, especialmente en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura y en medianías y cumbres del resto de las islas. Del mismo modo, las temperaturas subirán de forma generalizada, según la previsión.

Este lunes, la calima podría alcanzar concentraciones significativas en zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura. En estas dos islas estarán activos avisos amarillos por polvo en suspensión durante la jornada.