Los arrestados forzaron una ventana de una vivienda en construcción y huyeron con el electrodoméstico hasta otro inmueble cercano en Telde

Detienen a dos hombres por robar en el interior en una vivienda de Telde. Europa Press

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza tras sustraer una lavadora del interior de una vivienda situada en un edificio en fase final de construcción en Telde, Gran Canaria.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 8 de septiembre, cuando los agentes fueron alertados de que dos personas habían forzado una ventana para acceder al inmueble.

Según el aviso recibido por la Sala CIMACC-091, uno de los hombres utilizó un objeto para forzar la ventana mientras el segundo permanecía en el exterior. Tras acceder a la vivienda, el primero salió por la misma ventana con una lavadora y, con ayuda de su cómplice, ambos trasladaron el electrodoméstico hasta otro edificio situado en las inmediaciones.

Lograron interceptar y detener a ambos hombres

Los agentes acudieron al lugar y observaron a los dos sospechosos en el descansillo, momento en el que emprendieron la huida por las escaleras.

Tras una persecución, los policías lograron interceptar y detener a ambos hombres. Posteriormente, recuperaron la lavadora nueva, cuyas características coincidían con las del electrodoméstico sustraído, y la devolvieron a su legítima propietaria.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron a disposición de la autoridad judicial competente.