La actuación cuenta con un presupuesto de 2,73 millones de euros y permitirá mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de nueve bloques de viviendas públicas en Tamaraceite

El Gobierno de Canarias aprueba la rehabilitación de 96 viviendas en Tamaraceite. EFE

El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha aprobado técnicamente el proyecto para rehabilitar 96 viviendas públicas situadas en Ciudad del Campo, en el barrio de Risco Negro, en Tamaraceite, Las Palmas de Gran Canaria.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 2.730.834 euros, IGIC incluido, y un plazo máximo de ejecución de siete meses. Con esta aprobación, el ICAVI avanza en los trámites necesarios para sacar las obras a contratación.

Los trabajos se desarrollarán en nueve bloques y contemplan distintas medidas para mejorar la eficiencia energética de los inmuebles. Entre ellas, se incluye la sustitución de los termos eléctricos por sistemas de aerotermia, nuevas ventanas de PVC con microventilación y vidrios bajo emisivos con control solar, además de actuaciones de aislamiento térmico en las fachadas y la cubierta de uno de los bloques.

Siete ascensores y tres salvaescaleras

Además, el conjunto de las intervenciones permitirá reducir en más de un 60% el consumo de energía primaria no renovable.

El proyecto también incorpora medidas para mejorar la accesibilidad, con la instalación de siete ascensores y tres salvaescaleras, además de la renovación y creación de rampas accesibles hasta los portales.

La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, y busca modernizar el parque público de viviendas y mejorar las condiciones de uso de los inmuebles.