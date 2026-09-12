Televisión Canaria retransmitirá en directo a partir de las 20:00 horas La Bajada del Santísimo Cristo, uno de los eventos más esperados de las fiestas

Tras el pregón de este viernes, Telde vivirá este sábado 12 de septiembre uno de los momentos centrales de las fiestas del Santísimo Cristo con la tradicional Bajada de la venerada imagen desde la hornacina del altar mayor de la Basílica Menor de San Juan.

La Bajada del Santísimo Cristo de Telde reúne este sábado a los devotos en San Juan. Ayuntamiento de Telde

La jornada comenzará a las 19:00 horas con una eucaristía presidida por José María Jiménez Alonso, prior del Monasterio de la Santísima Trinidad de los Benedictinos de Santa Brígida. Al finalizar la celebración, alrededor de las 20:00 horas, los seis cargadores habituales descenderán la imagen del retablo gótico-flamenco para colocarla en su trono-móvil.

La Bajada es uno de los actos más emotivos de las fiestas y congrega cada año a numerosos devotos procedentes de distintos barrios de Telde y de otros municipios de Gran Canaria. La imagen, de aproximadamente 6,5 kilos de peso y 1,80 metros de altura, permanecerá durante diez días en su trono, más cerca de los fieles, para el novenario y los actos centrales de la celebración.

675 aniversario de la fundación de Telde

El Ayuntamiento instalará por cuarto año consecutivo una pantalla gigante y sillas en el exterior de la Basílica para que vecinos y visitantes puedan seguir el acto desde la plaza de San Juan.

Además, Televisión Canaria ofrecerá la Bajada en directo a través de la señal de TDT y de los canales digitales, en una retransmisión que permitirá seguir uno de los acontecimientos con mayor arraigo de la ciudad.

La celebración adquiere este año una dimensión especial al coincidir con el 675 aniversario de la fundación de Telde y poner de nuevo en valor una tradición vinculada a la historia y la identidad del municipio.

Durante el descenso de la imagen, la emoción, el recogimiento, los aplausos y los vítores de los asistentes acompañarán a los cargadores en uno de los momentos más esperados por los fieles.