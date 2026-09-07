Un vigilante de seguridad que vio lo que ocurría logró reducir al presunto agresor hasta que la policía lo detuvo y encontró el arma en una obra cercana

La Policía Nacional ha detenido en Telde a un joven de 21 años como autor de un delito de lesiones con arma blanca, tras clavarle un cuchillo a otro hombre para robarle el móvil. Los hechos se produjeron sobre las 18:30 horas del pasado 6 de septiembre en el Parque de Arnao. Allí, según la información recibida en una llamada al 091, se estaba produciendo un altercado y un vigilante de seguridad tenía retenido a uno de los implicados.

Le clava un cuchillo a un hombre para robarle el móvil en el Parque Arnao, en Telde

La escena

A su llegada, los agentes observaron al vigilante de seguridad junto al posteriormente detenido, el cual manifestó que se había producido una discusión entre dos personas y que la víctima presentaba una herida incisa en el muslo izquierdo producida por arma blanca.

Según las manifestaciones de la víctima, el detenido se habría dirigido a él esgrimiendo un cuchillo exigiéndole que le entregara su teléfono móvil. Ante su negativa, comenzaron una fuerte discusión y, durante el forcejeo, la víctima recibió un golpe que le provocó una herida en el muslo.

En ese momento, un vigilante de seguridad intervino para separar a los dos hombres, quien antes de proceder a reducir al presunto agresor, observó que el detenido portaba en su mano derecha un cuchillo de cocina, que posteriormente entregó a un conocido.

Ocultaron el arma

Según los testimonios recabados, esta segunda persona habría abandonado el parque con el arma y la habría ocultado en una obra situada en una calle próxima.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar indicado y localizaron el cuchillo escondido debajo de un palé de madera, procediendo a su intervención como posible instrumento empleado durante la agresión.

A la víctima la atendieron inicialmente por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar y posteriormente trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia médica por la herida sufrida.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del presunto autor, y una vez finalizadas las diligencias policiales lo pondrán a disposición de la autoridad judicial competente.