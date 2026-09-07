La Royal Concertgebouw de Ámsterdam regresa tras 20 años al Festival de Música de Canarias

La 43 edición del Festival de Música de Canarias contará en esta edición con la Royal Concertgebouw de Ámsterdam, la Sinfónica de Viena y la Filarmónica de Londres, entre otras

La Royal Concertgebouw de Ámsterdam regresa tras 20 años al Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC), que celebrará su 43 edición desde el 9 de enero al 4 de febrero de 2027 y que contará con otras grandes formaciones orquestales como la Sinfónica de Viena y la Filarmónica de Londres.

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El director del festival, Samuel Ramos, y la consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, han dado a conocer este lunes en rueda de prensa la programación, que volverá a llegar a las ochos islas y en la que cobrarán un especial protagonismo Beethoven, con motivo del bicentenario de su fallecimiento en 2027, y el tenor Alfredo Kraus, al que se le dedicará una gala lírica por el centenario de su nacimiento, también el próximo año.

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Otras dos relevantes orquestas formarán parte del festival, la de Ópera Real de Versalles (Francia), elegida para el homenaje que se rendirá a Kraus, y la de Cámara de Europa, que abrirá la programación bajo la dirección del maestro Robin Ticciati, quien debuta en el certamen con un repertorio integrado por una obra del siglo XXI de la compositora finesa Lotta Wennäkoski, ‘Verdigris’, con el solista Jean-Guihen Queyras para el ‘Concierto para violonchelo’ de Dvorak y con una segunda parte dedicada a la ‘Quinta Sinfonía’ de Beethoven.

El concierto inaugural tendrá lugar este año el 9 de enero en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria y al día siguiente se repetirá en el de Tenerife, ha indicado el director del certamen, quien ha remarcado también la participación de las orquestas Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) y Sinfónica de Tenerife, y de otros grandes solistas como la violinista María Dueñas y la soprano Nadine Sierra, quien debuta también en el festival en el concierto dedicado al tener grancanario.