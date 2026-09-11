Televisión Canaria emite en directo la Bajada del Cristo de Telde

La retransmisión tendrá lugar este sábado 12 de septiembre, desde la basílica de San Juan, a partir de las 19:00 horas

Televisión Canaria emite en directo la Bajada del Santísimo Cristo, en el municipio grancanario de Telde, este sábado 12 de septiembre, a partir de las 19:00 horas. La retransmisión comenzará justo al término de la de la romería-ofrenda a la Virgen de los Dolores, desde Mancha Blanca, en Lanzarote, que comenzará a las 17:35 horas. Ambos eventos podrán seguirse por la señal TDT de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de Youtube del canal autonómico.

La narración de la retransmisión de la Bajada del Cristo correrá a cargo de Javier Granados, una de las voces más representativas de La Radio Canaria. Junto a él, participarán como comentaristas el teólogo Pedro Armas y el vecino de Telde Fernando Ojeda, que fue pregonero en 2010 de las fiestas del Cristo. Ambos aportarán sus conocimientos para ilustrar con datos históricos y religiosos el evento, además de explicar el origen de esta tradición y sus aspectos cultural y artístico.

La tradicional Bajada del Santísimo Cristo de Telde es uno de los momentos más esperados para los devotos de Gran Canaria. Este año, además, el acontecimiento cobra una relevancia especial al enmarcarse en la celebración del 675 aniversario de la fundación de Telde, una efeméride que está marcando la programación cultural, social e institucional del municipio.

El Santo Cristo de Telde rodeado de fieles tras su Bajada en la Basílica Menor de San Juan | Ayuntamiento de Telde

El acto comenzará a las 19.00 horas con la celebración de la eucaristía. Alrededor de las 20.00 horas dará comienzo la Bajada del Santísimo Cristo, protagonizada por los seis cargadores habituales. En un ambiente marcado por la emoción, el recogimiento, los aplausos y los vítores de los asistentes, los cargadores descenderán la imagen desde el retablo gótico-flamenco que preside el altar mayor de la Basílica Menor de San Juan para colocarla cuidadosamente, como marca la tradición, en su trono-móvil.

La imagen, de un peso aproximado de seis kilos y medio y una altura de un metro y ochenta centímetros, permanecerá en este lugar durante los próximos 10 días, periodo en el que vecinos y visitantes podrán acercarse para rendirle devoción.

Con el objetivo de facilitar que vecinos, visitantes y devotos puedan vivir este acontecimiento de manera colectiva, el Ayuntamiento de Telde instalará, por cuarto año consecutivo, una pantalla gigante y sillas en los exteriores de la Basílica Menor de San Juan, desde donde se podrá seguir en directo el desarrollo del acto.