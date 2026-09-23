El Consistorio ha procedido a cerrar la Playa de El Médano tras detectarse en las analíticas que el parámetro de enterococos supera el nivel máximo permitido

Playa de El Médano, Granadilla de Abona. Imagen de recurso Europa Press





El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha decretado este miércoles, 23 de septiembre, el cierre temporal de la Playa El Médano, tras detectarse en las analíticas que el parámetro de enterococos supera el nivel máximo permitido, siendo de 210 ufc/100 ml frente al valor límite de 200 ufc/100ml. Además, se ha procedido al izado de la bandera roja, prohibiendo temporalmente el baño.

Este miércoles se han tomado nuevamente muestras para realizar un contraanálisis por parte del servicio municipal. El Ayuntamiento del sur de la isla ha tomado esta medida para garantizar la seguridad de los bañistas, a la espera de los resultados del último análisis.

Según informa el Consistorio en un comunicado, en cuanto se confirme que las aguas son aptas para el baño se procederá a su reapertura, mientras tanto, se recomienda seguir las restricciones del equipo de salvamento y seguridad de playas.