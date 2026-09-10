Un total de 58.961 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) regresaron este jueves a las aulas de los centros públicos de Canarias

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, acompañaron en este primer día a la comunidad educativa del Instituto de Educación Secundaria (IES) El Médano, en Granadilla de Abona, Tenerife.

La incorporación del alumnado de Secundaria se produce un día después del inicio de las clases para 104.597 estudiantes de Educación Infantil y Primaria y del acto institucional de apertura del curso celebrado en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Tigaday, en El Hierro.

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, y el consejero de Educación, Poli Suárez, en una visita al IES El Médano. Europa Press

El sistema educativo público afronta este nuevo periodo académico con más de 232.000 estudiantes matriculados y más de 29.000 docentes, la mayor plantilla de su historia al inicio de curso.

Durante su visita al IES El Médano, Manuel Domínguez destacó la importancia de que el sistema educativo proporcione a los alumnos «diferentes oportunidades y les prepare para afrontar con las mejores herramientas posibles su futuro personal y laboral».

Por su parte, Poli Suárez puso el acento en algunas de las medidas que este curso tienen una incidencia especial en Secundaria, como la reducción de la ratio máxima en 3.º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que pasa de treinta a veinticinco estudiantes por grupo, o la incorporación de ochenta profesionales de la psicología, con especial atención al alumnado de entre doce y dieciocho años.

«Queremos grupos más reducidos, pero también centros capaces de acompañar al alumnado y atender realidades cada vez más diversas. Educación Secundaria es una etapa decisiva y nuestra obligación es proporcionar a los jóvenes las condiciones y el apoyo que necesitan para avanzar con confianza», señaló.

Menos estudiantes por aula

El curso 2026/27 supone el segundo año de aplicación del acuerdo para la reducción progresiva de las ratios alcanzado por la Consejería de Educación con las organizaciones sindicales.

Tras reducir el pasado curso el máximo de estudiantes en 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de veintisiete a veinticinco, este año la medida se extiende a 3º, que pasa de treinta a veinticinco estudiantes por grupo.

De esta forma, los tres primeros cursos de ESO cuentan ya con un máximo de veinticinco estudiantes por aula, mientras que el proceso culminará en el curso 2027/28 con la incorporación del 4º curso.

La reducción de ratios se apoya en el crecimiento de la plantilla docente del sistema educativo público, que alcanza los 29.046 profesionales al inicio de curso, 2.351 plazas más que al comienzo de la legislatura.

Bienestar emocional

El inicio de las clases en Secundaria coincide también con la incorporación de ochenta profesionales de psicología al sistema educativo canario, una de las principales novedades del curso y una medida especialmente dirigida al alumnado de entre doce y dieciocho años.

Del total, 72 profesionales se incorporan a los 36 Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de Canarias, a razón de dos por cada equipo, mientras que los ocho restantes reforzarán aquellos con mayor número de activaciones del Protocolo de intervención ante Riesgo Suicida.

Su trabajo permitirá reforzar la prevención y la detección temprana, así como el acompañamiento al alumnado que precise una atención especializada.

A esta medida se suma la implantación progresiva del Programa de Acceso al Uso Gratuito de Libros de Texto, que beneficia desde este curso al alumnado de 1º de ESO, además de otros niveles educativos.

El programa cuenta con una inversión de once millones de euros y alcanzará inicialmente a 60.000 estudiantes, con el objetivo de extenderse progresivamente hasta 185.000.

El calendario de inicio del curso continuará este viernes con la incorporación del alumnado de Bachillerato en todas las islas.

El lunes, 14 de septiembre, comenzará el curso de acceso directo a ciclos formativos de Grado Medio y Superior, mientras que el miércoles 16 será el turno de la Formación Profesional, las enseñanzas artísticas y las enseñanzas deportivas, entre otras.