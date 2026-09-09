Vuelta a las aulas en los colegios públicos de Canarias

Este 9 de septiembre ha comenzado el curso 2026/2027 en los centros públicos del archipiélago

Inicio de curso 2026/2027. Centro Escolar San Fernando en Santa Cruz de Tenerife. Imagen: RTVC/ Gema Padilla.

Este 9 de septiembre se han abierto de nuevo las puertas de los colegios públicos de Canarias para arrancar el curso escolar 2026/2027 para el alumnado de Infantil y Primaria. Hoy vuelven a las aulas más de 100.000 escolares. Los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se incorporarán el día 10 y los de Bachillerato lo harán el 11.

Este año el curso escolar se inicia con dos novedades; el descenso en la ratio (el número de alumnado por aula) y la entrada de más psicólogos en los centros para velar por la salud mental del alumnado canario.

Poli Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, ha destacado que esta bajada de ratios «es producto del trabajo conjunto entre sindicatos y consejería» y que se trata de un «acuerdo histórico» que ya comenzó el pasado año y que continuará bajando estas cifras el próximo curso. Para abordar este medida, la consejería que dirige ha ampliado en 2.351 las nuevas plazas de personal docente.

También este año se incorporan a los centros educativos 80 psicólogos. De esos profesionales, 72 se distribuirán entre los 36 Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de las islas, a razón de dos por cada uno de ellos, mientras que los ocho restantes se repartirán entre aquellos EOEP cuyos centros adscritos hayan registrado en los últimos tiempos un mayor número de activaciones del Protocolo de intervención ante riesgo suicida.

((Habrá ampliación))