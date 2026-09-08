Seis futbolistas canarios afrontan el reto de la Champions League

Pedri, Raúl Asencio, Alberto Moleiro, Ayoze Pérez, Javi López y Nico Paz forman el grupo de jugadores nacidos en Canarias que participarán esta temporada en la máxima competición continental

La Champions League 2026/27 contará con seis futbolistas canarios entre las plantillas inscritas para disputar la fase liga. Pedri, Raúl Asencio, Alberto Moleiro, Ayoze Pérez, Javi López y Nico Paz afrontan una temporada en la que el fútbol de las islas volverá a tener una presencia destacada en el principal torneo europeo de clubes.

Los seis jugadores llegan a la competición desde cinco equipos diferentes: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Feyenoord y Como. La fase liga comienza esta semana y se prolongará hasta el 27 de enero de 2027, antes de dar paso a las eliminatorias.

Pedri, referente del Barcelona

Pedri será uno de los representantes canarios con mayor experiencia en la competición. Un año más, el centrocampista tinerfeño forma parte de la plantilla del Barcelona inscrita para la Champions 2026/27, donde lucirá el dorsal 8.

El Barcelona debutará este miércoles, 9 de septiembre, ante el Feyenoord en la Ciudad Condal. El calendario del conjunto catalán incluye además enfrentamientos con Como, Manchester City, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Galatasaray, Sporting CP y Sabah durante la fase liga.

Pedri afrontará así una nueva edición de la Champions después de haber participado ya en numerosas campañas europeas con el Barcelona. Su presencia consolida al centrocampista canario como uno de los principales representantes de las islas en el fútbol continental.

Asencio continúa en el Real Madrid

Raúl Asencio también figura en la plantilla del Real Madrid para la Champions League 2026/27. El defensa canario aparece en la lista oficial de la UEFA con el dorsal 2.

El conjunto madridista comenzará su recorrido europeo este martes ante el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. Durante la fase liga, el equipo de José Mourinho también se enfrentará a Manchester City, Borussia Dortmund, Arsenal, Benfica, Olympiacos, Marsella y Mónaco, según el sorteo realizado por la UEFA.

Para Asencio, la temporada supone la continuidad en el primer equipo del Real Madrid y en una competición en la que ya ha tenido protagonismo.

RTVC

Doble presencia canaria en el Villarreal

El Villarreal reunirá a Alberto Moleiro y Ayoze Pérez, dos futbolistas canarios que compartirán vestuario durante la aventura europea del conjunto castellonense.

Moleiro, centrocampista de 22 años, forma parte de la plantilla amarilla con el dorsal 10, mientras que Ayoze Pérez, delantero de 33 años, figura con el número 22. Los dos tendrán por delante ocho partidos en la fase liga para intentar situar al Villarreal entre los equipos que avancen a las eliminatorias.

El Villarreal se enfrentará durante esta primera fase a Paris Saint-Germain, Manchester United, Napoli, Sabah, Liverpool, Borussia Dortmund, Fenerbahçe y Slavia de Praga.

Javi López, estreno con el Feyenoord

El tinerfeño Javi López afrontará una experiencia diferente, ya que disputará la Champions con el Feyenoord neerlandés, al que llegó este verano cedido por la Real Sociedad hasta el final de la temporada 2026/27. El acuerdo incluye una opción de compra de siete millones de euros.

El lateral izquierdo, de 24 años, figura en la plantilla del Feyenoord inscrita para la competición con el dorsal 16. Su debut en la Champions llegará este miércoles ante el Barcelona, precisamente frente a otro de los canarios presentes en el torneo, Pedri.

El calendario del Feyenoord incluye también enfrentamientos con Como, Real Betis, Inter, Porto, Viking, Galatasaray y Leipzig, por lo que López tendrá la oportunidad de medirse a algunos de los principales clubes europeos durante su primera participación en la competición.

Nico Paz, con el Como ante su primera gran aventura europea

Nico Paz completa el grupo de seis futbolistas canarios y lo hace al frente de un Como que disputará por primera vez en su historia una competición europea de clubes. El conjunto italiano terminó cuarto en la Serie A la pasada temporada y consiguió así una plaza para la Champions.

El centrocampista, formado en las canteras del Tenerife y del Real Madrid, se ha convertido en uno de los principales referentes ofensivos del conjunto italiano. La UEFA destaca su trayectoria desde su llegada al Como en 2024 y sus registros de las dos primeras temporadas en la Serie A.

El Como iniciará su participación este jueves frente al Leipzig y también tendrá como rivales durante la fase liga a Barcelona, Feyenoord, Arsenal, Villarreal, Benfica, Olympiacos y Manchester City, de acuerdo con el sorteo de la UEFA.

Seis caminos hacia una misma competición

La presencia de Pedri, Asencio, Moleiro, Ayoze, Javi López y Nico Paz permite seguir la Champions desde una perspectiva especialmente vinculada al fútbol de Canarias. Sus trayectorias son diferentes: algunos afrontan la competición con clubes habituales en la élite europea, mientras otros viven su primera experiencia en el torneo o lo hacen después de cambiar de equipo.

La coincidencia más inmediata llegará este miércoles, cuando Pedri y Javi López se enfrenten en el Barcelona-Feyenoord. La jornada servirá así para abrir la participación de dos de los seis canarios en una Champions que contará con representación de las islas hasta enero, cuando concluya la fase liga.