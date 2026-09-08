El Atlético Unión Güímar espera rival en la eliminatoria previa de la Copa del Rey que de superarla le llevará a enfrentarse a un equipo de la Primera División en la isla

Comienza una nueva andadura en la Copa del Rey. Imagen RFEF

El sorteo de la eliminatoria previa de la Copa del Rey, en el que los 20 clubes de categoría territorial conocerán su último rival antes de alcanzar la primera eliminatoria, se celebrará este jueves 10 de septiembre a las 12:00 hora canaria en el Salón de actos Luis Aragonés.

El primer capítulo de esta nueva edición de la Copa del Rey lo protagonizarán los 20 equipos clasificados de categoría territorial, entre ellos el Atlético Unión Güímar, de Tenerife, único equipo canario y que eliminó al UD Balos (4-1) para meterse en esta fase previa de la Copa del Rey.

El sorteo establecerá los emparejamientos atendiendo a criterios de proximidad geográfica y distribuirá a los clubes en cuatro copas. De superar esta eliminatoria, esperaría en la siguiente ronda un equipo de la Primera División.

En la Copa A estarán los equipos procedentes de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, País Vasco y La Rioja; la Copa B reunirá a los representantes de Aragón, Baleares, Cataluña y Navarra; la Copa C, a los clubes de Andalucía, Ceuta, Comunidad Valenciana, Melilla y Murcia; mientras que la Copa D estará integrada por los equipos de Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura.

En la Copa D, junto al equipo canario del Atlético Unión Güímar, estarán también el EMERS Sporting de Alcázar CF, AD Sporting Hortaleza y el CP Talayuela.

Los enfrentamientos se disputarán a doble partido, con el primer encuentro en el campo del equipo que resulte extraído en primer lugar durante el sorteo. De esta eliminatoria previa saldrán los 10 clubes que accederán a la primera eliminatoria del Campeonato de España/Copa de S. M. el Rey, dando un paso más en un camino que tendrá su destino final en Sevilla.