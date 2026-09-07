Televisión Canaria ofrece en directo la procesión que acompaña a la Virgen desde la iglesia de San Pedro Apóstol a la ermita de El Socorro, en Güímar

Este lunes 7 de septiembre tiene lugar una de las romerías más antiguas de Canarias y cita obligada para los fieles de Güímar: la Bajada de la Virgen del Socorro. La imagen es trasladada en procesíon desde la iglesia de San Pedro Apóstol hasta la emirta de El Socorro. Un recorrido que no solo siguen las personas que pueden desplazarse hasta el municipio tinerfeño, sino los fieles de todas las islas gracias a la retransmisión en directo que hace Televisión Canaria a partir de las 9:45 horas.

Programa previsto este lunes 8 de septiembre

04:00 – Calles de Güímar. Salida del coche anunciador interpretando el ‘Pasodoble Al Socorro’.

04:00 – Campanario de San Pedro. Repique tradicional.

06:00 – Parroquia de San Pedro Apóstol. Misa de peregrinos. Preside Eloy Alberto Santiago Santiago, Obispo de la Diócesis Nivariense.

Procesión hasta la Capilla de El Calvario y comienzo de la Bajada.

10:00 – Asociación de Vecinos Brisas del Mar. Feria de artesanía.

12:00 – Ermita de El Socorro. Misa de llegada. Preside Valentín González Vargas. Cantada por A.F. Virgen de La Peña.

12:00–18:00 – Caserío de El Socorro. Baile con Dúo Kandela y Dúo Guarapo.

19:00 – Ermita de El Socorro. Traslado de la imagen hasta la Cruz de Tea. Ceremonia de los Guanches. Procesión de regreso.

21:00 – Ermita de El Socorro. Misa por los difuntos. Procesión de las Candelas.

24:00 – Ermita de El Socorro. Rezo del Santo Rosario. Tradicional dormida.

Ambiente en la procesión de la Virgen del Socorro de Güímar 2026. Imagen: María Herrera

Puedes verla en directo aquí

Televisión Canaria ha organizado un amplio despliegue para ofrecer todo el recorrido de la Virgen del Socorro en Güimar. Se emitirá en directo tanto en Televisión Canaria como en la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y nuestro canal de Youtube, en el siguiente enlace.