La colisión se ha producido a la altura de Los Rodeos, en dirección a Santa Cruz de Tenerife

Un accidente múltiple en el que se han visto implicados cinco vehículos está provocando importantes retenciones en la TF-5, a la altura de Los Rodeos, en dirección a Santa Cruz de Tenerife.

RTVC

Tráfico lento en la TF-5 tras el accidente

La colisión está afectando a la circulación en uno de los principales ejes viarios de Tenerife y está generando tráfico lento en la zona, por lo que se recomienda extremar la precaución al aproximarse al punto del accidente.

Por el momento, no han trascendido datos sobre posibles heridos ni sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión. La información podrá ampliarse a medida que los servicios de emergencia y las autoridades aporten nuevos detalles.