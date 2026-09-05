El Ayuntamiento cortará de forma puntual varios carriles durante cuatro días para permitir el vallado del nuevo edificio residencial

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, reordenará el tráfico en las calles Galcerán y Miraflores durante cuatro jornadas con motivo de los trabajos necesarios para colocar el vallado de las obras de un nuevo bloque de 60 viviendas.

Imagen de archivo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La primera intervención se desarrollará el próximo lunes y martes, a partir de las 08:00 horas, en la calle Galcerán. En concreto, el Consistorio cortará el carril derecho en sentido hacia la plaza Weyler, en el tramo comprendido entre la prolongación de Ramón y Cajal y la calle Miraflores.

Cortes puntuales por los trabajos de vallado

La medida responde a la ocupación puntual de la vía para instalar el vallado de la obra y se mantendrá durante el tiempo necesario para completar los trabajos. El Ayuntamiento prevé recuperar la circulación habitual una vez finalicen las labores en ese tramo.

La actuación continuará el miércoles 9 y el jueves 10, esta vez en la calle Miraflores. A partir de las 08:00 horas, los operarios ocuparán el carril izquierdo desde su confluencia con la calle Galcerán, afectando a la totalidad del tramo en el que se desarrollan las obras.

Una actuación limitada al desarrollo de las obras

Al igual que en Galcerán, la eliminación del carril en Miraflores tendrá carácter puntual y permitirá ejecutar las tareas relacionadas con la colocación del vallado. La restricción permanecerá mientras duren los trabajos previstos en la zona.

Con estas medidas, el área de Movilidad y Accesibilidad Universal pretende compatibilizar el desarrollo de las obras con la circulación por estas dos vías del centro de Santa Cruz, concentrando las restricciones en los periodos estrictamente necesarios para ejecutar los trabajos.