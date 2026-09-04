El Consejo Político Insular muestra su apoyo a la candidatura del actual presidente de Canarias, que deberá someterse a votación secreta el próximo 3 de octubre

Coalición Canaria (CC) de Tenerife ha respaldado por aclamación la candidatura de Fernando Clavijo a la Presidencia de Canarias de cara a las elecciones autonómicas de 2027. Los nacionalistas tinerfeños han expresado este apoyo durante la celebración este viernes del Consejo Político Insular.

Fernando Clavijo

Clavijo, actual presidente del Gobierno de Canarias, ha agradecido a la dirección del partido en Tenerife y a la militancia el respaldo recibido durante los momentos difíciles que ha vivido el archipiélago. El dirigente ha explicado que los afiliados han decidido apoyarle por aclamación para la candidatura que se llevará el próximo 3 de octubre al Consejo Político Nacional, que se celebrará en Gran Canaria.

El respaldo deberá ratificarse en el Consejo Político Nacional

El Consejo Político Nacional, máxima instancia de dirección de Coalición Canaria entre congresos, elegirá el 3 de octubre mediante votación secreta al candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias. La candidatura deberá contar con el respaldo de tres quintos de sus miembros.

Clavijo ha señalado que, como ha hecho «siempre», se ha dirigido a la militancia y a los consejos políticos insulares para rendir cuentas de su gestión y solicitar su apoyo. En este sentido, ha valorado el respaldo que le han ofrecido el secretario general insular, Francisco Linares, y la secretaria de Organización, Rosa Dávila, durante momentos difíciles como el fenómeno migratorio, el incendio de la isla de Tenerife y las crisis del hantavirus.

«Son momentos donde el partido ha estado ahí y ha arropado la gestión y me he sentido acompañado y desde luego apoyado», ha apostillado Clavijo, quien ha considerado que esto es «tremendamente importante para poder tener éxito en las gestiones que se van realizando».

Clavijo destaca el debate sobre la situación de Canarias

El presidente canario ha indicado que durante el encuentro se ha podido «rendir cuenta» y analizar cómo se presenta el final de la legislatura, además de abordar las propuestas que se han venido debatiendo.

La reunión también ha permitido analizar, según ha explicado, lo ocurrido este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y «lo que puede representar para los servicios públicos canarios». Asimismo, los asistentes han estudiado «la situación de Ceuta y migratoria y cómo puede afectarnos en los próximos meses en Canarias».

«Pero al final lo que ha habido es un debate, como habrán visto, la sala llena de militancia autocrítica«, ha añadido Clavijo.

Linares: «Tenerife, como siempre, ha mostrado su apoyo, sin fisura»

El secretario general insular, Francisco Linares, ha afirmado que el Consejo Político Insular deja «claro y patente» el apoyo «sin fisura» de Tenerife a la candidatura de Fernando Clavijo a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las próximas elecciones.

«Tenerife, como siempre, ha mostrado su apoyo, sin fisura, por convencimiento y por merecimiento», ha aseverado Linares. El dirigente ha considerado que Clavijo, «con su trabajo, con su planificación y con su dedicación plena», ha demostrado no solo que es «el candidato que Coalición Canaria presenta a las elecciones», sino que es «el mejor candidato que Canarias puede tener para continuar la labor en la presidencia cara a los próximos cuatro años».

«Tenerife apuesta por aclamación para que Fernando Clavijo sea candidato y presidente en las elecciones próximas», ha concluido.

Dávila destaca la «competencia» y la «capacidad de trabajo» de Clavijo

Por su parte, la secretaria de Organización en Tenerife, Rosa Dávila, ha resaltado que Coalición Canaria de Tenerife ha elegido «por aclamación» a Fernando Clavijo como candidato a presidir el Gobierno de Canarias y ha considerado que es «la persona idónea» para seguir gobernando el archipiélago.

Dávila ha esgrimido que Clavijo «no tiene otra obediencia que no sea la de los canarios» y ha afirmado que el partido demuestra que «defiende su tierra» y que lo hace «por encima de cualquier otra consideración».

La dirigente de CC ha destacado la «competencia» de Clavijo y ha manifestado que no sabe «qué habría sido de Canarias» si en los momentos complicados y ante los desafíos que ha afrontado el archipiélago, «especialmente en materia migratoria», no hubiera contado con una persona con «la generosidad» y «la capacidad de trabajo» del actual presidente.

Para Dávila, Clavijo es «la persona idónea para seguir gobernando Canarias» y para hacerlo «sin ningún tipo de complejo», defendiendo «su tierra por encima de las izquierdas, las derechas».

«A nosotros lo que nos importa es nuestra tierra, nos importa lo mejor para nuestra gente«, ha afirmado Dávila, quien ha opinado que eso es lo que defiende Clavijo y también Coalición Canaria.

Dávila ha zanjado que el Consejo Político Insular de Tenerife ha elegido «por aclamación» a un candidato que «va a seguir defendiendo Canarias por encima de cualquier otra cosa».

Con este respaldo, Coalición Canaria de Tenerife se suma al apoyo expresado por otras organizaciones insulares del partido a la candidatura de Fernando Clavijo para continuar encabezando el proyecto nacionalista en las elecciones autonómicas de 2027.