El futbolista tinerfeño ha dado a conocer este viernes, 4 de septiembre, algunos detalles de los partidos amistosos que se disputarán, en 2027 en Tenerife y 2028 en Gran Canaria

Televisión Canaria emitirá el ‘Legends Game’, evento impulsado por Pedro Rodríguez y David Silva / RTVC

Televisión Canaria emitirá el ‘Legends Game’, el evento que los jugadores canarios internacionales Pedro Rodríguez y David Silva impulsan con el objetivo de reunir a varios compañeros de los equipos en los que jugaron durante su trayectoria profesional. Según ha anunciado Pedro Rodríguez este viernes 4 de septiembre, en un acto celebrado en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, en La Laguna, Tenerife acogerá ese encuentro en 2027 y Gran Canaria en 2028. El acto pudo seguirse en directo por el canal de YouTube de Deportes de Televisión Canaria , donde sigue siendo accesible la emisión.

Sin concretar aún la fecha de celebración del partido del próximo año, Pedro Rodríguez compareció junto al director de la Fundación que lleva su nombre, José Mesa, y respondió a las preguntas que le formuló el director de El Nuevo Insular, Andrés Arencibia. «Va a ser muy bonito», explicó Pedro Rodríguez, «poder jugar en 2027 en Tenerife y en 2028 en Gran Canaria junto a grandes jugadores ya retirados con los que compartimos tanto y con los que tendremos oportunidad de recordar nuestros logros. Y además», concretó, «va a ser muy bonito para los seguidores tanto míos como de David Silva».

El estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife será el escenario donde se celebrará la primera edición del encuentro, que será retransmitida por Televisión Canaria. «Para mí será una alegría», manifestó Pedro Rodríguez, «jugar en un estadio tan emblemático, porque yo he crecido aquí en Tenerife y he vivido muchas experiencias en ese terreno como aficionado del CD Tenerife, primero, y luego, ya cuando crecí, tuve la oportunidad de jugar en él con el Barcelona».

Según apuntó José Mesa, «probablemente el partido se jugará por la tarde, y desde muy temprano se realizarán muchas actividades para que las familias puedan disfrutar de un día completo». Entre esas actividades avanzó la celebración de una prueba de un campeonato del mundo de fútbol callejero que se celebra en Londres». Asimismo, señaló que «la idea es que sea un espectáculo histórico y que sirva además de para hacer un reconocimiento público a Pedro Rodríguez y a David Silva, para que todo el mundo que quiera pueda colaborar en un proyecto solidario al que irá destinada la recaudación del evento».

Pedro Rodríguez en la presentación del ‘Legends Game’ / RTVC

Proyecto solidario

El ‘Legends Game’ servirá para recaudar dinero para un proyecto que impulsa la Fundación Pedro Rodríguez en la sección de Pediatría del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. «Nuestra intención», explicó el director de la Fundación, «es crear una zona más amable en el hospital donde los niños puedan pasar una estancia más llevadera».

Las entradas para el evento se pondrán a la venta en un corto plazo, aunque no concretaron la fecha. «Muy pronto iremos dando a conocer más detalles del espectáculo», aclaró Mesa. En cualquier caso, Pedro Rodríguez insistió en «la causa solidaria que hay detrás del evento». En ese sentido afirmó que está «muy motivado para dar un espectáculo de buen fútbol, con un pique sano contra David Silva, pero lo de menos será el resultado porque lo importante es ese proyecto solidario que nosotros estamos promoviendo en Tenerife, y que Silva también va a mover en Gran Canaria».

Pedro Rodríguez y José Mesa en la presentación del ‘Legends Game’ junto a Andrés Arencibia / RTVC

Fin de semana de fútbol base con la Royal Elite Cup

La presentación del ‘Legends Game’ ha coincidido con el arranque de la Royal Elite Cup, torneo internacional de fútbol alevín sub-11 que reúne desde este viernes 4 al domingo 6 de septiembre en la Ciudad Deportiva Javier Pérez a jóvenes talentos de las principales canteras nacionales y europeas.

Televisión Canaria emitirá este sábado 5 y el domingo 6 de septiembre los encuentros de cuarto de final, semifinales y final del Royal Élite Cup, torneo organizado por la Fundación Pedro Rodríguez. Los partidos podrán seguirse desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, en la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de Youtube de Deportes de Televisión Canaria, con Berto Mata en la narración y Bea García a pie de campo. Además, se contará con los comentarios de distintas profesionales de la empresa organizadora, Sports and Management.

En el torneo, que se desarrolla en la Ciudad Deportiva Javier Pérez de San Cristóbal de La Laguna, participan el FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, PSV Eindhoven, Villarreal, Dinamo de Zagreb, Real Betis, SS Lazio, Sporting de Portugal, RCD Espanyol, Girona FC, Chelsea y los canarios CD Tenerife y UD Las Palmas, además de dos formaciones en las que también hay jugadores canarios de la categoría alevines seleccionados para la ocasión. Serán en total 16 equipos y 43 partidos a disputar, con seis países representados y un campeón final.

La competición llegará a su desenlace el domingo 6 de septiembre, con la entrega de trofeos prevista para las 18:30 horas, como cierre a un fin de semana en el que Tenerife será punto de encuentro del fútbol base nacional e internacional.