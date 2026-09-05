Los bomberos aseguraron el coche, que quedó volcado, y liberaron al conductor del interior del habitáculo

Un hombre de 82 años resultó herido de carácter grave este sábado tras precipitarse con el vehículo que conducía sobre la azotea de una vivienda en Santa Úrsula, en las inmediaciones de la Carretera Nueva La Corujera.

Herido grave tras caer con su vehículo sobre una azotea. 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió a las 18:52 horas una alerta que informaba de la caída de un vehículo sobre la azotea de una vivienda. El centro coordinador movilizó entonces a los diferentes servicios de emergencia necesarios para atender el incidente.

Los bomberos liberaron al conductor

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife aseguraron el vehículo accidentado, que había quedado volcado sobre la azotea, y trabajaron para liberar al ocupante que permanecía atrapado en el interior del habitáculo.

Una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió al lugar para atender al conductor. El personal sanitario valoró al afectado y constató que presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que lo trasladó al Hospital Universitario de Canarias.

Intervención de varios servicios de emergencia

El dispositivo desplegado en la zona contó también con la participación de la Policía Local, el Cuerpo General de la Policía Canaria, la Guardia Civil y Protección Civil.

La Policía Local se encargó de realizar el atestado correspondiente. Junto con los efectivos de la Policía Canaria y la Guardia Civil, aseguró la zona y colaboró con el resto de los servicios de emergencia. Protección Civil también intervino en el dispositivo desplegado tras el accidente.