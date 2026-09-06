Los partidos del Royal Élite Cup pueden seguirse desde las 9:45 hasta las 18:00 horas, en la plataforma Canarias Play o la web rtvc.es

Llega la final del torneo Royal Élite Cup, que se celebrará este domingo 6 de septiembre en en la Ciudad Deportiva Javier Pérez de San Cristóbal de La Laguna. Cabe recordar que durante este encuentro que se ha extendido durante tres jornadas, han participado un total de 16 clubes, en la Categoría U11 de Alevín.

Desarrollo del encuentro

10:00 Semifinal 1 copa Bronce Oro

11:00 Semifinal 2 copa Bronce Oro

12:00 Semifinal 1 copa Plata

13:00 Semifinal 1 copa Oro

DESCANSO

16:00 Final Copa Plata

17:30 Final Copa Oro

18:30 Ceremonia de clausura y entrega de premios Royal Élite Cup 2026

¿Dónde ver el torneo?

Televisión Canaria emite este domingo 6 de septiembre los encuentros de semifinales y final del Royal Élite Cup. Se trata de un torneo organizado por la Fundación Pedro Rodríguez que ha reunido desde este viernes en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, a las mejores canteras de fútbol base de Europa correspondientes a la categoría sub-11 (alevines).

Los partidos pueden seguirse desde las 9:45 hasta las 19:00 horas, en la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de Youtube de Deportes de Televisión Canaria.