Los partidos del Royal Élite Cup podrán seguirse desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, en la plataforma Canarias Play
El torneo Royal Élite Cup se desarrollará en la Ciudad Deportiva Javier Pérez de San Cristóbal de La Laguna y participarán el FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, PSV Eindhoven, Villarreal, Dinamo de Zagreb, Real Betis, SS Lazio, Sporting de Portugal, RCD Espanyol, Girona FC, Chelsea y los canarios CD Tenerife y UD Las Palmas. Además de dos formaciones en las que también habrá jugadores canarios de la categoría alevines seleccionados para la ocasión. Serán en total 16 equipos y 43 partidos a disputar, con seis países representados y un campeón final.
Partidos previstos para esta jornada del sábado:
10:00 Fase de grupos (Grupo D) · Atlético de Madrid vs UD Las Palmas
11:00 Fase de grupos (Grupo C) · FC Barcelona vs UD Matanza Culegas
12:00 Fase de grupos (Grupo B) · SS Lazio vs Selección La Laguna
13:00 Fase de grupos (Grupo A) · Chelsea FC vs CD Tenerife
Fútbol base
Televisión Canaria emitirá este sábado 5 y domingo 6 de septiembre los encuentros de cuarto de final, semifinales y final del Royal Élite Cup. Se trata de un torneo organizado por la Fundación Pedro Rodríguez que ha reunido desde este viernes en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, a las mejores canteras de fútbol base de Europa correspondientes a la categoría sub-11 (alevines).
Los partidos podrán seguirse desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, en la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de Youtube de Deportes de Televisión Canaria.