Los partidos del Royal Élite Cup podrán seguirse desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, en la plataforma Canarias Play

El torneo Royal Élite Cup se desarrollará en la Ciudad Deportiva Javier Pérez de San Cristóbal de La Laguna y participarán el FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, PSV Eindhoven, Villarreal, Dinamo de Zagreb, Real Betis, SS Lazio, Sporting de Portugal, RCD Espanyol, Girona FC, Chelsea y los canarios CD Tenerife y UD Las Palmas. Además de dos formaciones en las que también habrá jugadores canarios de la categoría alevines seleccionados para la ocasión. Serán en total 16 equipos y 43 partidos a disputar, con seis países representados y un campeón final.

Partidos previstos para esta jornada del sábado:

10:00 Fase de grupos (Grupo D) · Atlético de Madrid vs UD Las Palmas

Comienzo del partido entre el Atlético de Madrid vs UD Las Palmas.

Victoria de la UD Las Palmas frente al Atlético de Madrid.

11:00 Fase de grupos (Grupo C) · FC Barcelona vs UD Matanza Culegas

12:00 Fase de grupos (Grupo B) · SS Lazio vs Selección La Laguna

13:00 Fase de grupos (Grupo A) · Chelsea FC vs CD Tenerife

Fútbol base

Televisión Canaria emitirá este sábado 5 y domingo 6 de septiembre los encuentros de cuarto de final, semifinales y final del Royal Élite Cup. Se trata de un torneo organizado por la Fundación Pedro Rodríguez que ha reunido desde este viernes en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, a las mejores canteras de fútbol base de Europa correspondientes a la categoría sub-11 (alevines).

Los partidos podrán seguirse desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, en la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de Youtube de Deportes de Televisión Canaria.

Galería de imágenes de la Royal Élite Cup

Primera jornada de la Élite Royal Cup. Primera jornada de la Élite Royal Cup.