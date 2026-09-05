La Selección Canaria comenzó con buen pie su camino en la Copa de las Regiones UEFA este miércoles 2 de septiembre, pues venció por 2 a 0 al combinado anfitrión

La Selección Canaria absoluta se ha trasladado desde este lunes a tierras letonas para representar a España en la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones UEFA, que se celebrará hasta este 8 de agosto en Riga. Con el respaldo y colaboración principal del Gobierno de Canarias.

El seleccionador Sergio Alonso, junto a su equipo técnico, integrado por Mario Alexis García Herrera, Moisés Reyes López y Daniel Rivera dieron a conocer la convocatoria para afrontar la fase internacional de la Copa de las Regiones UEFA. Un total de 18 futbolistas conforman la lista:

1.- David Kikvidze (U.D. Las Zocas)

2.- Zeben Deniz (C.D. Tu Trébol San Miguel)

3.- Alexis Cabrera (C.D. Tu Trébol San Miguel)

4.- Luca Colangelo (C.D. Raqui Labrador)

5.- Aday Pestano (U.D. Azaña)

6.- Acaymo González (U.D. Añaza)

7.- Javi Saavedra (C.D. Vera)

8.- Félix Verde (At. U. Güímar)

9.- Bruno Padrón (C.D. Marino)

10.- Ancor Díaz (C.D. Marino)

11.- David Soto (C.D. Águilas)

12.- Mario Barcos (Real Unión Tenerife S/C)

13.- Sergio Tejera (C.D. Vera)

14.- Saúl Acosta (C.F. Panadería Pulido San Mateo)

15.- Hiromi González (C.F. Panadería Pulido San Mateo)

16.- Israel García (U.D. Villa de Santa Brígida)

17.- Javi Torres (At. U. Güímar)

18.- Adrián Machín (C.D. Mensajero)

Comienzo con buen pie

Canarias comenzó con buen pie su camino en la Copa de las Regiones UEFA este miércoles 2 de septiembre, pues venció por 2 a 0 al combinado anfitrión. Su seleccionador, Sergio Alonso, se mostró muy satisfecho e ilusionado, una vez finalizado el encuentro.

Ahora toca esperar a los resultados segundo partido, que será el domingo 6 de septiembre ante el conjunto israelí del Hapoel Beit Shean Mesilot, una cita que se jugará a las 09:00 horas. Y dos días más tarde, Canarias se medirá al Pest de Hungría, también a partir de las 09:00 horas.