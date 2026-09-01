El torneo que organiza la Fundación Pedro Rodríguez reúne del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, en San Cristóbal de La Laguna, a las mejores canteras de fútbol base de Europa de la categoría sub-11

Televisión Canaria emitirá los próximos días sábado 5 y domingo 6 de septiembre los encuentros de cuarto de final, semifinales y final del Royal Élite Cup, torneo organizado por la Fundación Pedro Rodríguez que reunirá desde el viernes 4 en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, a las mejores canteras de fútbol base de Europa correspondientes a la categoría sub-11 (alevines). Los partidos podrán seguirse desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, en la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de Youtube de Deportes de Televisión Canaria.

Pedro Rodríguez, fundador y presidente de la Fundación que lleva su nombre, asegura estar «muy contento por esta primera edición de la Royal Élite Cup» y agradece a Televisión Canaria «la difusión que va a dar durante todo el torneo». El tinerfeño, aún jugador de fútbol profesional, destaca en un mensaje enviado a Televisión Canaria que «la entrada es gratuita y se podrá disfrutar de las mejores canteras de España y de Europa».

Por su parte, la jefa de Deportes de Televisión Canaria, Fátima Febles, considera que «es una gran oportunidad poder acercar a la audiencia un torneo de este nivel, que reúne en Canarias a algunas de las mejores canteras del fútbol europeo. Queremos», continúa, «que Canarias Play sea también un espacio para disfrutar del deporte que se genera y se celebra en las Islas, y esta Royal Élite Cup encaja perfectamente en esa apuesta». Además, Fátima Febles indica que los profesionales del canal autonómico tienen mucha «ilusión por poder contribuir a dar visibilidad al fútbol base y a los jóvenes talentos que durante estos días serán los verdaderos protagonistas».

La narración de la Royal Élite Cup en Televisión Canaria correrá a cargo de Berto Mata, con Bea García en el micrófono inalámbrico, y los comentarios de distintas profesionales de la empresa orgnizadora, Sports and Management.

Participan 16 equipos de seis países europeos

En el torneo, que se desarrollará en la Ciudad Deportiva Javier Pérez de San Cristóbal de La Laguna, participarán el FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, PSV Eindhoven, Villarreal, Dinamo de Zagreb, Real Betis, SS Lazio, Sporting de Portugal, RCD Espanyol, Girona FC, Chelsea y los canarios CD Tenerife y UD Las Palmas, además de dos formaciones en las que también habrá jugadores canarios de la categoría alevines seleccionados para la ocasión. Serán en total 16 equipos y 43 partidos a disputar, con seis países representados y un campeón final.

Los organizadores del torneo han anunciado ya su intención de darle continuidad tras esta primera edición. Además, tienen previsto presentar, el viernes 4 de septiembre, el Legends Game, un partido amistoso que se disputará a mediados de 2027 en el estadio Heliodoro Rodríguez López, con una selección de grandes jugadores que se enfrentarán divididos en dos facciones, los amigos de Pedro Rodríguez contra los amigos de David Silva, ambos jugadores canarios campeones del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica 2010.