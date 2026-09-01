‘La Retranca’ amplía el debate y lleva la voz de la calle al plató en su segunda temporada

La segunda temporada del programa llega este jueves, a las 22:30 horas, a Televisión Canaria, con nuevas secciones y voces y nuevos puntos de vista sobre la actualidad de Canarias

La segunda temporada de ‘La Retranca’ llega a Televisión Canaria el jueves 3 de septiembre, a las 22:30 horas, con nuevas secciones y voces. El programa vuelve a contar con Mayer Trujillo y Marta Rodríguez al frente y refuerza su apuesta por el análisis, el debate y, especialmente, la pluralidad.

Tras una primera temporada en la que el formato consolidó su identidad, ‘La Retranca’ afronta esta nueva etapa con el objetivo de ampliar la conversación y acercarla aún más a la ciudadanía. El programa, que dirige la periodista Silvia Pérez Alberto, mantiene la esencia que lo ha definido: hablar de Canarias desde Canarias, escuchar posiciones diferentes y abordar sin complejos las cuestiones que realmente preocupan a la sociedad de las Islas.

Cada semana, el programa pondrá sobre la mesa los principales asuntos de la actualidad política, económica y social del Archipiélago. Según explica Silvia Pérez Alberto, directora de ‘La Retranca’, “vivienda, empleo, turismo, servicios públicos, inmigración, territorio, economía, educación, sanidad o los grandes debates que vayan marcando la agenda tendrán espacio en un formato en el que el objetivo no es que todos piensen igual, sino precisamente escuchar lo que piensa cada uno”.

Representantes políticos, periodistas, expertos, profesionales y protagonistas de la actualidad compartirán cada semana un espacio para analizar Canarias desde perspectivas diferentes.

La calle entra en el debate

Una de las principales novedades de esta segunda temporada será que ‘La Retranca’ sale del plató para conocer de primera mano qué preocupa a los canarios y convertir esas preocupaciones en parte del debate y así incorporar a la ciudadanía como parte activa del relato.

Sus preguntas, testimonios, opiniones y situaciones reales se convertirán en parte del debate. De este modo, los ciudadanos de las ocho islas dejarán de ser únicamente espectadores para participar en la construcción de los contenidos.

El programa combinará análisis, conversación, entrevistas, participación ciudadana, contenidos grabados y nuevas propuestas que se irán descubriendo a lo largo de la temporada.