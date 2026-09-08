El precio del turismo usado en Canarias sube un 5,8 % en un año

Los vehículos de más de ocho años, que representan el 62,7 % de las ventas, encarecen su precio un 8,4 % interanual

El precio de los turismos de segunda mano aumentó un 5,8 % en Canarias durante agosto respecto al mismo mes del año pasado, hasta situarse en una media de 12.319 euros por vehículo, según los datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

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El incremento supera al registrado en el conjunto de España, donde el precio medio de los turismos usados alcanzó los 13.466 euros, un 3,4 % más que en agosto de 2025. De este modo, los compradores canarios pagaron de media 1.147 euros menos que la media nacional.

Los precios también suben respecto a julio

La evolución al alza también se aprecia en términos mensuales. El precio de los turismos usados aumentó un 1,9 % en Canarias respecto a julio de 2026, frente al incremento del 0, 5% registrado en el conjunto del país.

La subida resulta todavía más acusada entre los vehículos de mayor antigüedad. Los turismos de segunda mano con más de ocho años alcanzaron en Canarias un precio medio de 9.938 euros, un 8,4 % más que en agosto del año pasado.

En España, estos vehículos se vendieron por una media de 11.146 euros, con un incremento interanual del 6,7 %. En comparación con julio, el precio de los coches de más de ocho años aumentó un 0,7 % en Canarias, mientras que en el conjunto nacional apenas lo hizo un 0,1 %.

Los coches de más de ocho años concentran la mayoría de las ventas

Los vehículos más antiguos mantienen además un peso mayoritario en el mercado de ocasión de Canarias. Los turismos con más de ocho años representan el 62,7 % del total de las ventas realizadas en las islas, frente al 63,8% que alcanzan en el conjunto de España.

Estos datos reflejan un mercado en el que los vehículos de mayor antigüedad siguen concentrando una parte importante de las operaciones y, pese a ello, registran incrementos de precio superiores a la media.

Por provincias, Las Palmas registra en agosto la mayor subida interanual de precios de los turismos usados en Canarias, según los datos de Ancove.

En el conjunto del país, por su parte, el precio medio de los turismos de segunda mano se situó en 13.466 euros, con un aumento del 3,4 % respecto a agosto de 2025.