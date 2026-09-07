El aviso entrará en vigor a las 10:00 horas del martes 8 de septiembre y se suma a las alertas y prealertas vigentes por temperaturas máximas y calima

El Gobierno de Canarias actualizará la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y las islas occidentales a partir de las 10:00 horas de mañana, martes 8 de septiembre. La decisión responde a los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), junto a otras fuentes disponibles, y se enmarca en la aplicación de los planes especiales de protección civil y atención a las emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

112 Canarias

Temperaturas elevadas y baja humedad

El nuevo aviso se suma a la alerta por temperaturas máximas vigente en Gran Canaria y a la prealerta por este fenómeno en el resto de las islas. Además, continúa la prealerta por calima en La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

Por otro lado, la Dirección General de Emergencias dio por finalizadas a las 12:30 horas de hoy, lunes 7 de septiembre, la prealerta por viento en toda Canarias y la prealerta por fenómenos costeros en Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y La Gomera.

La previsión meteorológica apunta a una intensificación del episodio cálido y de características tropicales que afecta al Archipiélago desde el pasado sábado, con especial incidencia en Gran Canaria. Las condiciones más desfavorables se concentrarán en las cumbres y las medianías de la mitad suroeste de la isla.

En estas zonas, las temperaturas podrán alcanzar y superar los 34 grados en amplios sectores, mientras que de forma más local llegarán incluso a los 37 grados. A esta situación se suma una baja recuperación nocturna, una humedad relativa por debajo del 30% y vientos que en muchas zonas superarán los 30 kilómetros por hora.

La situación prevista en las islas occidentales

En Tenerife, las temperaturas alcanzarán los 36 grados en amplias zonas de las medianías forestales del oeste y, sobre todo, del sur, con valores de hasta 37 grados de manera más puntual. Estas condiciones, junto con la baja humedad y el viento, aconsejan reforzar las medidas preventivas. En las medianías del norte se esperan temperaturas de entre 32 y 33 grados, con zonas que llegarán a los 34 grados especialmente en el nordeste.

En La Gomera, las medianías del norte alcanzarán los 33 grados, mientras que en la zona de cumbres se esperan entre 34 y 35 grados. A sotavento de la línea de cumbres, en las medianías del sur de la isla, las temperaturas podrán alcanzar los 36 y 37 grados.

En La Palma, se prevén hasta 35 grados en La Caldera de Taburiente y 34 grados en amplias zonas del noroeste y de las cumbres Nueva y Vieja. En el nordeste, las temperaturas estarán por encima de los 30 grados.

Emergencias mantiene la vigilancia

En El Hierro, las temperaturas superarán los 34 y 35 grados en amplias zonas de las cumbres y del sur de la isla, mientras que en el resto de la superficie forestal se situarán por encima de los 32 grados. En todas las islas occidentales se esperan condiciones de baja humedad relativa en cumbres y medianías altas, junto con vientos moderados del norte.

La Dirección General de Emergencias mantiene la monitorización de la situación y podrá elevar el nivel de activación o modificar el ámbito territorial en función de las actualizaciones de las predicciones meteorológicas y de los avisos que emita AEMET.