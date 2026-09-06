La guía busca compatibilizar el uso de esta tecnología con la conservación de la biodiversidad y ofrece recomendaciones para reducir sus posibles impactos sobre especies y hábitats sensibles

Canarias elabora un manual de buenas prácticas para el uso de drones en espacios naturales. Europa Press

El Gobierno de Canarias ha presentado el ‘Manual de Buenas Prácticas para el Uso de Drones (UAS) en la Naturaleza de Canarias’, una herramienta dirigida a compatibilizar el desarrollo de esta tecnología con la protección de la biodiversidad del archipiélago.

El documento está destinado tanto a administraciones y gestores de espacios naturales protegidos como a empresas, profesionales y aficionados al vuelo recreativo.

La guía recopila la normativa vigente y analiza los principales riesgos asociados al uso de drones en entornos naturales, entre ellos el estrés y las alteraciones en el comportamiento de las aves, así como posibles afecciones a hábitats sensibles.

Facilita un uso responsable de estos dispositivos

Además, incluye recomendaciones prácticas para antes, durante y después de los vuelos, con medidas que van más allá del simple cumplimiento de la normativa para prevenir o reducir estos impactos.

El manual también ofrece criterios técnicos para que las administraciones puedan valorar la creación de zonas geográficas específicas para drones por motivos medioambientales en enclaves especialmente sensibles.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, ha destacado que la publicación pretende facilitar un uso responsable de estos dispositivos y ha señalado que se concibe como un documento dinámico, que continuará actualizándose con la colaboración de las distintas administraciones y entidades implicadas.